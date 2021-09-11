Грандиозное шоу 'Співають всі': кто вышел в финал после третьего выпуска

На телеканале "Украина" показали третий выпуск масштабного шоу "Співають всі". В результате в финал вышли 20-летняя Екатерина Северова и 13-летняя София Артеменко.

Участницы покорили своими яркими выступлениями звездное жюри. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

20-летняя Екатерина Северова из Киева с самого детства занимается музыкой, поэтому у девушки ни разу не возникал вопрос о том, кем она видит себя в будущем.

За исполнение песни "Обійми" Катя получила от звездного жюри 99 баллов. Столько же баллов набрала ее конкурентка София Артеменко, но тайное голосование с результатом 49 против 42 отправило Екатерину первой в финал.

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"Песню "Обійми" я посвятила всем зрителям, которые желают скорейшего решения непростых событий в нашей стране. Я и подумать не могла, что пройду в финал – до сих пор приятно шокирована. Ощущение трудно передать словами", – сказала 20-летняя Катя.

Так, 13-летней Софии Артеменко из Смелы снова пришлось бороться за место в финале. На этот раз ее соперником стал 15-летний Ярослав Рогальский из Киева. И исполнение народной песни "Ой там на горі" Софией покорило звездных экспертов так, что те отдали девушке большинство голосов, и с результатом 90 против 41-го она стала второй финалисткой эфира.

"Все получилось неожиданно. Организаторы шоу увидели видео с моими выступлениями на YouTube-канале моей учительницы, и предложили мне принять участие в проектах. Я не ожидала такого высокого результата! Песни выбирали всей семьей и с учительницей. Они хорошо передают характер украинского народа: немного загадочный, но драйвовый", – отметила 13-летняя София.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в третьем выпуске масштабного шоу "Співають всі" произошел скандал между певицей Анастасией Приходько и блогером Олегом Машуковским. Артистка оскорбила тех, кто ведет блог и снимает видео в TikTok.