Неожиданный гость на шоу 'Співають всі' заставил Могилевскую надеть фату

В четвертом выпуске талант-шоу "Співають всі" на сцене появился неожиданный участник, который заставил Наталью Могилевскую примерить фату. Ведущий Владимир Остапчук заявил, что капитан "сотни" жюри разбила ему сердце.

По легенде, Марсель с Кубы пришел на шоу, чтобы поставить все точки над "і" в их отношениях. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Оказалось, что несколько лет назад Наталья Могилевская разбила ему сердце, а сейчас не отвечает на телефонные звонки. Поэтому он пришел на шоу, чтобы выяснить все и сразу", – прокомментировал ведущий проекта Владимир Остапчук.

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Пораженные члены жюри засыпали артистку вопросами, на которые она отреагировала мгновенно. Звезда заверила, что впервые видит этого мужчину. В свою очередь, украинский хореограф Дмитрий Коляденко сразу достал свадебную фату и примерял на капитана команды судей. Впоследствии, ведущий рассказал, что это была шутка.

Напомним, что в предыдущем выпуске шоу произошел конфликт между Анастасией Приходько и блогером Олегом Машуковским. Скандала удалось избежать благодаря вмешательству Оли Поляковой.

OBOZREVATEL рассказывал о том, как прошел третий выпуск ""Співають всі" на телеканале Украина.