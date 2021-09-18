Участник с Кубы и оперное пение на 'Співають всі': смотреть четвертый выпуск онлайн

На телеканале Украина стартовал четвертый выпуск грандиозного шоу "Співають всі", где талантливые исполнители поют перед сотней требовательных жюри. Главная задача участников – заставить судей подняться и петь вместе с ними. Победитель, набравший наибольшее количество баллов, проходит в финал автоматически, а конкурсанты, занявшие второе и третье места, за это право поборются в музыкальной дуэли в конце выпуска.

На прошлой неделе в финал вышли 20-летняя Екатерина Северова и 13-летняя София Артеменко. OBOZREVATEL внимательно следит за событиями на проекте и расскажет все подробности (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Все подробности четвертого выпуска

Первой на сцену вышла группа "7teens" с песней Кобра – Hardkiss и сразу получила 98 баллов. Певцы приехали из Ивано-Франковска.

Видео дня

Слудующей выступала 28-летняя Анна с песней Місто спить – Квітка Цісик. Ей присудили 61 бал. Певица Монро предложила артистке спеть на ее свадьбе.

После этого перед судьями выступил 29-летний архитектор Михаил из Кривого Рога с песней Подруга ночь – Макса Барских. Жюри отдали ему всего 32 бала и раскритиковали выбор песни.

Затем выступала 56-летняя Маргарита из Кривого Рога с песней Alessandro Safina - Luna Tu. Многие члены жюри узнали в ней свою преподавательницу по вокалу. Артистка получила 83 бала и много восхищенных комментариев. Оперная певица Алена Гребенюк была в восторге от выступления.

Следующим пел Марсель из дуета Dos Machos. Парень приехал в Киев из Кубы и выбрал песню Despasito – Luis Fonsi. Гарячий исполнитель зажег судей и они танцевали на столах, но отдали всего 58 баллов.

Ведущий шоу решил разыграть Наталью Могилевскую и обьявил, что несколько лет назад она разбила сердце кубинскому учаснику. Капитан "сотни" на секунду даже поверила в шутку и начала присматриваться к артисту.

Потом выступила 35-летняя Наталия с песней Роман – НЕАНГЕЛИ. Исполнительница довела до слез судей и получила 99 баллов. Певица Татьяна Доканина утверждала, что ее голос не защитали.