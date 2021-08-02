6 советских традиций, которые сейчас кажутся дикими, а раньше считались нормой

После распада СССР большинство традиций не прижилось в постсоветских республиках. Эти обычаи озадачивают современных людей.

В Союзе запрещали ездить заграницу, поэтому люди не видели других традиций, кроме навязанных властью. OBOZREVATEL собрал главные советские привычки, которые исповедовали в каждой семье.

Свадебная церемония

Семью в Союзе считали новой ячейкой общества. Молодожены обязательно возлагали цветы к памятнику вождю или на братских могилах, чтобы проявить уважение к героям.

Видео дня

Венчание в СССР не приветствовалось и обо всех подобных обрядах докладывали в партийный комитет. Вместо этого в Союзе строили дворцы бракосочетаний, где пара регистрировала брак. Чтобы расписаться в ЗАГСе, нужно было ждать очередь на свободную дату. На пир приглашали всех родственников и знакомых и тратили на это огромные деньги. Часто поздно вечером случались пьяные драки между гостями.

Школьная униформа

Все школьники вынуждены носить одинаковую форму. Классический наряд в СССР для девочек: коричневое платье с белыми манжетами и двумя фартуками. Черный надевали на каждый день, а нарядный белый только на праздники. У мальчиков школьный костюм состоял из штанов и пиджака темно-синего или коричневого оттенка.

Субботник

Бесплатный труд в выходные дни на благо общества был обязательным для выполнения каждому гражданину. Во дворах многоэтажек все вместе убирали улицы, красили забор и готовились к грядущим майским праздникам. Субботники практиковали в апреле ко дню рождения Ленина. На предприятиях страны в этот день рабочие трудились бесплатно.

Улицы и города носили имя Ленина

В СССР главные улицы почти во всех поселках, районных и областных центрах были названы в честь Ленина. Города, районы и колхозы носили имена руководителей партии, героев войны и поэтов. Также называли датами революции и другими важными событиями Союза.

Праздники

В Советском Союзе масштабно отмечали праздники: 7 ноября – День Октябрьской революции, 23 февраля – День советской армии и флота 9 мая – День Победы, 8 Марта – Международный женский день, 1 мая – День работников. В честь великих событий устраивали парады, на которые вынуждены были ходить все граждане.

Символы, лозунги и флаги

В СССР на каждом шагу встречалась символы компартии. В центре поселка или города развешивали агитационные лозунги: "Планы партии – планы народа", "пятилетки – за три года", "Даешь выполнение плана досрочно!".

Флаги вывешивали на зданиях государственных и общественных организаций, в школах и университетах. Символика других народов запрещалась, в частности украинский флаг.

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