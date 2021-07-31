Так, друзья, сегодня будет пост на одну интересную историческую тему — о том, как люди в СССР жили по талонам. Что самое интересное — фанаты СССР любят рассказывать, что, мол, карточная система появилась уже в "проклятые девяностые", когда "проклятые либералы и Мишка-меченый довели страну до ручки". Разумеется, это неправда, и лучше всего об этом говорят исторические факты — карточная система распределения в том или ином виде существовала всю историю СССР, а то, что было в восьмидесятые-девяностые — просто лучше запомнилось, так как произошло при жизни нынешних поколений.

Итак, в сегодняшнем посте мы посмотрим, как в СССР питались по карточкам, узнаем, с чего это началось и подумаем, что со всем этим делать, – пишет белорусский блогер Максим Мирович на своей странице в Фейсбук.

Люди, не интересующиеся темой, не слышали об этом — но самые первые продуктовые карточки появились в России не во времена Перестройки и даже не во времена Второй мировой войны, а больше ста лет назад — весной 1916 года. К этому времени Российская Империя была уже сильно истощена войной, как психологически, так и экономически — в стране начался продовольственный кризис, и была введена карточная система. В частности, существовали талоны на сахар — так как сахаропроизводящие заводы Польши оказались в зоне боевых действий. Эти карточки выглядели вот так:

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После большевистского переворота 1917 года карточная система накрыла всю страну — в отдельных районах страны по талонам распределялся даже хлеб, и продолжалось так до 1921 года. В 1921 году начался НЭП, страна вздохнула немного свободнее и карточки отменили. Однако с приходом к власти великого агронома и языковеда НЭП был свёрнут, и карточная система была введена снова — товаров на всех попросту не хватало. Помимо, собственно, карточной системы, при "великом вожде" существовали так же нормы отпуска товаров в одни руки — так, к примеру, с апреля 1940 года один покупатель мог купить не более 1 килограмма мяса и не более 0,5 килограмма колбасы. Напомню, что в 1940 году со времен переворота прошло уже 23 года — но страна, как видите, так и не стала жить по-человечески.

Вот так выглядел примерный "продуктовый набор" тех лет — и что самое важное, даже такие простые и низкокачественные продукты отпускались в те годы с большими ограничениями. Ограничения (по сути, талоны) касались, как я уже написал выше, мяса, колбасы, а также чая, кофе, сахара, яиц, молока. Без талонов можно было купить только хлеб да соль.

Во времена Второй мировой войны стало, как вы понимаете, ещё хуже — карточное распределение стало ещё строже, а тому, кто потерял свои талоны на продукты, грозила буквально голодная смерть — об этом замечательно рассказал например Кир Булычёв в жутковатом и трогательном фантастическом рассказе "Можно попросить Нину?" — он сам в годы войны жил в переулке Сивцев Вражек в Москве и испылал всё это на собственной шкуре.

В 1947 году карточная система была отменена, но товарные ограничения в том или ном виде остались — к примеру, советский гражданин не мог просто прийти в магазин и купить автомобиль — для этого было нужно, во-первых, "отстоять очередь", затем нужно было заплатить большую сумму денег собственно за покупку автомобиля, и в третьих — нужно было ещё получить некое "разрешение" на приобретение автомобиля у местных органов власти. Про это мало кто слышал, но такие "разрешения" действительно существовали, как минимум в шестидесятые годы — я рассказывал о них.

Талонов на еду не существовало в 1970-е годы, во времена правления Брежнева — и с тех пор многие фанаты СССР считают это время "золотыми годами Союза". Почему в то время не было карточек? В семидесятые годы цены на нефть пошли вверх, и за счет экспорта нефти и получения валюты СССР смог закупать множество импортных товаров. В центральных универмагах крупных городов можно было купить джинсы FUZZ и кассеты BASF производства ФРГ, в стране повсеместно начали появляться пресловутые "румынские стенки" и немецкие туфли "Salamander" (прозванные попросту "саламандрами"), а также множество других импортных товаров, купленных за валютную выручку.

Фактически, это и был тот самый загадочный "золотой век СССР" — выскокие цены на нефть дали возможность хоть чем-то наполнить магазинные полки. Но даже этот "золотой век" был весьма нищим в сравнении с любым магазином в США той эпохи, да и многие товары всё равно оставались недоступными — к примеру, все годны существования СССР невероятным дефицитом оставались джинсы — которые стали более-менее доступны только в девяностые годы.

В брежневские времена годы руководством СССР была сделана фатальная ошибка — вместо того, чтобы за полученную валюту организовать у самих себя подобные производства, СССР тратил деньги на товары — и с закатом высоких цен на нефть, а также с увеличением расходов (к прмиеру, на войну в Афганистане) советская экономика медленно и верно начала приближаться к своему концу. По сути, в СССР "проели и провоевали" все нефтяные деньги — и тут пришли восьмидесятые годы.

Талоны пост-брежневской эпохии начали появляться снова не "в девяностые годы" (как любят рассказывать фанаты СССР), а уже в конце семидесятых — дефицит нарастал, и в некоторых регионах ещё при Брежневе были введены талоны на мясо, сливочное масло и сахар. Дальше было только хуже — "талонизация" охватывала всё новые и новые группы товаров.

Что самое интересное — далеко не везде эти бумажные штуки назывались "талонами". Местная власть часто импровизировала и называла их, например, "Карточка покупателя", "Заказ" или даже "Приглашение на получение". Разумеется, всё это было сплошным советским лицемерием — ведь никто ничего не заказывал, никто никого никуда не приглашал и не просил никаких карточек — просто таким образом маскировалась система ограниченного распределения товаров. Т.е. проще говоря — товар мог купить только тот, у кого была нужная бумажка.

В восьмидесятые годы по талонам часто распределяли мясо, колбасу и относительно хорошее сливочное масло — в свободной продаже был только дешевый, вредный и вонючий советский маргарин — намного более опасный, чем пальмовое масло. Позже список товаров по талонам расширился — к ним добавился сахар (он стал дефицитом из-за повсеместного самогоговарения) и практчиески любой алкоголь — в месяц на одного взрослого человка полагалась 1 бутылка водки и 2 бутылки вина. Алкоголь покупали буквально все, даже непьющие — он был отличной валютой и платой за услуги, вроде оплаты труда сантехника, телемастера и так далее.

Проблемы с плановой советской экономикой всё нарастали — ручное распределение не работало, бумажек на всех не хватало, товаров не было. Повсеместно процветал черный рынок и целые подпольные фабрики "цеховиков" по производству дефицита. Пик распределения по талонам пришелся на начало 1990-х годов — как бы подведя итог плановой советской экономике.

Затем талоны сохранялись примерно ещё в течение двух лет — так как экономика не могла быстро перейти на нормальные рельсы (кстати, в эти же годы ещё продолжали ходить советские рубли). Вот этот-то период фанаты СССР часто показывают как "нищету девяностых" — мол, в СССР было всё отлично, а потом стало плохо и появились талоны. Однако как становится понятно из моего поста — распределение товаров по талонам в начале девяностых — это лишь хвост кометы, голова которой прячется в далёком 1917 году.

Примерно к 1993 году, когда люди окончательно прогнали советских номенклатурщиков, сидевших на распределении и когда в полную силу заработал свободный рынок и конкуренция — талоны сошли на нет. И так бывает всегда и везде, где государство не вмешивается в экономические процессы — как-то всё само собой налаживается. Наверное, просто потому, что люди в целом не такие уж плохие и беспомощные, как их представляют себе коммунисты:)

А вы помните талоны в СССР? И могут ли их ввести в наши дни?

Напишите в комментариях, интересно)

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