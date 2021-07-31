В сети вспыхнул скандал из-за формы для украинских школьников "как в СССР". Фото

В социальной сети Facebook вспыхнул скандал из-за формы для украинских школьников "как в СССР". Мнения пользователей разделились.

Многие считают, что фартуки и прочую одежду для детей, которую носили во времена СССР, следует запретить. Более того, некоторые предложили внести форму в перечень запрещенных символов, говорится под публикацией Аллы Заможской в группе "Батьки SOS" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мне просто интересно, что нужно сделать, чтобы это перестали делать вообще? Я вижу только один способ – внести эту форму в перечень запрещенных символов СССР", – написала женщина в соцсети. Она прикрепила фото школьной формы одного из производителей.

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В комментариях под публикацией многие поддержали женщину. Однако нашлись и те, кто не против такой формы. "Мне нравятся эти воздушные фартучки", "никто вас не заставляет покупать", – написали под фото.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, фото времен СССР, запечатлевшее танцующих в женских нарядах мужчин во время отдыха на круизном судне, рассмешило пользователей сети.