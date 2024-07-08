'Не имеет мозгов'. Алена Винницкая рассекретила, что предательницу Анну Седокову интересуют в жизни всего три вещи

Известная исполнительница и первая солистка "ВИА Гры" Алена Винницкая резко высказалась о певице-изменнице Анне Седоковой, которая тоже в свое время работала в известной группе. Артистка молчит о войне в Украине, продолжает выступать в России и принимать их премии.

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В интервью OBOZ.UA Алена Винницкая рассказала, что совсем не удивлена поведением Седоковой. Мол, артистку в жизни интересует только одно – комфортная жизнь, богатый мужчина и слава.

Анна Седокова родилась и выросла в Киеве. Девушку воспитывала мама, учительница музыки и английского языка, отец из семьи ушел. В своих интервью певица неоднократно хвасталась, что окончила школу с золотой медалью, также – на отлично музыкальную школу, а впоследствии – с красным дипломом один из киевских вузов.

В "ВИА Гру" попала в начале 2002 года. Анна Седокова стала первой рыжеволосой участницей группы, вместе с блондинкой Аленой Винницкой и брюнеткой Татьяной Найник они представляли группу в формате трио.

"Я прекрасно знаю Седокову – он абсолютно пустоголовый человек, – говорит Алена Винницкая. – Золотая медаль в этом случае ни о чем не говорит. Мы не знаем, как она ее получила. А то, что у нее нет мозгов, было понятно после первой же встречи. Ее в жизни всегда интересовало только одно: получить что-то для себя. Комфортная жизнь, богатый мужчина, слава – это все, что ее интересует".

Алена Винницкая говорит, что не удивлена, что исполнительница молчит о войне в Украине и продолжает развлекать выступлениями россиян: "Она на своем месте. Там, где ей и следует быть. Меня бы удивило, если бы этот человек резко изменил позицию. Как, например, Сергей Шнуров, всю жизнь пел о сгоревшей Москве, а затем вдруг стал путинским лизоблюдом. Вот это действительно удивительно. А Седокова всегда такой была".

Ранее OBOZ.UA писал, что Седокова свалилась на сцене в Москве и не смогла сама встать : фанаты уверены, что она злоупотребляет алкоголем.

Полное интервью с Аленой Винницкой на OBOZ.UA читайте здесь.

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