Что едят звезды: Соня Плакидюк, Кайли Дженнер, Виктория Смеюха показали рацион

Одно из самых главных заблуждений – это то, что знаменитости питаются исключительно здоровой и полезной пищей.

Это правда, что для поддержания своего имиджа и идеально подтянутого тела всем звездам приходится отказываться от "пищевого мусора", который портит фигуру. Однако порой даже самым стройным представителям шоу-бизнеса хочется полакомиться чем-то по-настоящему вкусным. OBOZREVATEL узнал, как обычно питаются украинские и всемирно известные звезды.

Украинская модель и эксперт шоу "Топ-модель по-украински" даже посреди рабочей недели не отказывает себе в наслаждении съесть пирожные, кусочек наполеона и зефир. По всей видимости, это просто исключение из правил, ведь у Сони просто идеальные модельные параметры.

Солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха занимается спортом и поддерживает форму. Однако во время работы она, как и многие украинцы, не может позволить себе тратить время на готовку диетических смузи. Так, артистка засветила в соцсети свою тарелку борща и небольшую порцию квашеной капусты.

"Так питаются нынче артисты", – смеется в сториз певица.

Шоумен Владимир Остапчук любит делиться фото своих завтраков, которые он делает сам (чаще всего это омлет с сосисками). Однако иногда артисту выпадает счастье позавтракать тем, что приготовила молодая жена. Так, в этот раз Остапчук показал, что завтракал гречневой кашей, несколькими томатами, кусочками вареной колбасы и авокадо. Также на десерт у телеведущего была гранола с йогуртом и кофе.

Телеведущая Маша Ефросинина следит за своим рационом и употребляет только здоровую пищу. На своей страничке она продемонстрировала завтрак из кофе с молоком и пирога, в составе которого были лишь курага, тыква, яйца и морковь.

Американская фотомодель и актриса обожает сэндвичи, однако старается следить за тем, чтобы они были как можно менее калорийны. Так, Кардашьян показала в сети свой главный прием пищи, состоящий из жареного сэндвича с индейкой и веганским безглютеновым маслом, консервированных огурцов, авокадо и мандарина.

А вот ее сестра Кайли Дженнер любит устраивать себе праздник живота. Инстамодель не боится лишних килограммов, поскольку ее поклонники обожают Кайли за пышные формы и объем в нужных местах. Модель похвасталась в сети, как вместе с дочерью Сторми ела ягодный пирог и жареные бананы с мороженым.

Супермодель и бывший ангел Victoria's Secret в свои 37 продолжает тщательно следить за весом. Ее обычный обед – это салат из базилика, лука, капусты и помидора. В такой еде практически нет калорий, что дает максимальный результат в похудении и поддержании фигуры в модельном весе.

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