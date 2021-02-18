Супермодели на отдыхе: топ самых горячих фото в купальниках

Пока большинство трудится в поте лица, известные и самые красивые женщины планеты нежатся на пляжах и публикуют летние фото в купальниках в разгар ледяного зимнего месяца.

Их охваты в соцсетях просто взлетают благодаря сексуальным снимкам и демонстрации идеальной фигуры. OBOZREVATEL решил собрать самые откровенные фотографии знаменитых моделей на отдыхе.

1. Деми Роуз

Известная 25-летняя модель и блогер Деми Роуз отправилась позагорать на популярный испанский курорт – Ибицу. Там красотка гуляла по самым живописным местам и, конечно же, не забывала делать горячие фото для своего блога. На одном из них она позирует в ультракоротком белом топе и оранжевых трусиках-бикини. Талию модель подчеркнула разноцветным платком.

2. Белла Хадид

На своей странице в Instagram звезда опубликовала серию пикантных снимков, сделанных в арендованном открытом авто для сафари. Знаменитость позировала за рулем в белом бикини. Также Белла надела на талию цепочку из ракушек, а на бедра повязала синее парео. Волосы на снимке выглядят влажными и растрепанными, как будто модель только вылезла из воды.

3. Кендалл Дженнер

Супермодель Кендалл Дженнер отправилась на отдых со своей сестрой Кортни. Они вместе загорали и делали горячие фотосессии вдвоем. Самыми яркими фото Кендалл стали снимки у бассейна. Кортни постаралась выбрать наиболее удачные ракурсы знаменитой сестры. Отметим, что место отдыха никто из семейства Кардашьян не раскрыл своим фолловерам в социальной сети.

4. Жозефин Скривер

Датская модель и ангел Victoria's Secret Жозефин Скривер отдыхает со своим женихом Алексом Делеоном. На последних снимках Жози позирует в слитном купальнике оранжевого цвета с застежками на груди. Девушка стоит у кровати на фоне балкона, с которого открывается захватывающий вид на джунгли. По всей видимости, пара отдыхает на Бали.

5. Алессандра Амброссио

39-летняя ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио показала свою фигуру в бирюзовом бикини на одном из живописных архипелагов под названием Фернанду-ди-Норонья. Она делится самыми красивыми кадрами с отдыха. Так, на одном из снимков модель с распущенными волосами и украшениями сфотографировалась возле большого камня. На других кадрах Алессандра позирует в этом же купальнике в полный рост.

6. Кэндис Свейнпол

Известная модель и звезда "Victoria’s Secret" Кэндис Свейнпол побаловала своих поклонников целым рядом откровенных пляжных снимков и продемонстрировала свои самые красивые купальники. Так, Кэндис на фоне экзотических деревьев показала тонкую талию в оранжевом бикини. Также Свейнпол на одном из кадров сделала акцент на ягодицах в песке.

7. Ким Кардашьян

Знаменитая американская модель, бизнесвумен и звезда инстаграм также решила засветить фигуру в мини-бикини. На свежем фото она позирует в тесном купальнике нюдового цвета, который прямо врезается в ее кожу. Кардашьян загорает под жарким солнцем в месте, заполненном зеленью. Также на фоне видны пальмы. Однако где именно находится модель, неизвестно.

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