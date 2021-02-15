"Ангел" Victoria's Secret впервые стала мамой и показала милый кадр с новорожденной дочерью

Супермодель и "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск, которая недавно впервые стала мамой, опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочерью.

Соответствующим кадром знаменитость поделилась на личной странице в Instagram. На нем она позировала вместе с малышкой в кровати.

"Моя Валентинка", – прокомментировала публикацию модель.

Напомним, что Эльза Хоск родила девочку 2 февраля 2021 года, однако рассказала об этом спустя неделю. Отцом ребенка является основатель бренда District Vision Том Дэйли. Пара не в браке, впрочем, довольно долго встречается.

В 2011 году Эльза Хоск начала участвовать в показах Victoria's Secret. Первый эфир с ее участием, который вышел на экраны 29 ноября того же года, состоялся в Нью-Йорке в начале месяца. Именно в этот город переехала шведская модель, чтобы развивать свою карьеру. И уже с 2014 года Эльза официально стала "ангелом" Victoria's Secret.

В 2018 году самым ожидаемым был выход на подиум Эльзы Госк. Именно она получила честь показать самое дорогое изделие новой коллекции Victoria's Secret – бюстгальтер под названием The Dream Angels Fantasy Bra за миллион долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная актриса Эмма Робертс стала впервые мамой. У звезды родился мальчик, которого назвали Родсом.