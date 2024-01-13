Соня Морозюк объяснила, откуда у нее квартиры, купленные с разницей в два месяца, и назвала свой годовой доход

Украинская художница Соня Морозюк, в собственности которой АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов) нашло две квартиры, объяснила, как приобрела их с разницей в два месяца летом 2022 года. По ее словам, с недвижимостью помог отец.

Видео дня

Это якобы произошло еще до знакомства Морозюк с сыном фигуранта коррупционного скандала Романом Гринкевичем. Об этом "художница смыслов" рассказала в Instagram. Она также добавила фото двух документов.

"В ответ на обвинение, что у меня "нашли две квартиры". Квартиры есть. Но. Одну купил мой отец (продав до этого недвижимость в Харькове), и оформил долю на меня. Он является плательщиком. Это его деньги, не мои. Вторую я покупала с частичной помощью отца, и он совладелец... С Романом Гринкевичем мы познакомились почти через год после этих покупок", – написала украинка.

Если верить ее словам и фото документов, одна квартира была куплена 2 июня 2022, а вторая – 16 августа того же года.

Также художница впервые прокомментировала, откуда у нее нежилое помещение-мастерская площадью 122 квадратных метров, стоимость которого оценивается в 4,6 миллиона гривен.

Как рассказала Морозюк, это имущество она приобрела за свой счет. Вышеупомянутая сумма – ее примерный годовой доход.

Итак, подытоживая, 25-летняя художница уже объяснила, что за время карьеры успела собрать средства за часть квартиры, мастерскую, авто PORSCHE CAYENNE 2015 года выпуска за 33 тысячи долларов и множество люксовых украшений, аксессуаров и одежды, стоимость которых посчитал журналист Илья Кабачинский.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, кто такая Соня Морозюк, обрученная с сыном задержанного коррупционера. Ее картины продаются за тысячи долларов, а творчество рекламируют топовые звезды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!