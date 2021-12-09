'Теперь можно не прятаться': Стужук призналась в связи с бывшем мужем Саши Бо. Фото и видео

Украинский блогер-миллионник София Стужук призналась в романтической связи с известным инфлюенсером Игорем Пустовитом, который все еще находится в бракоразводном процессе с ее подругой Сашей Бо. Днем ранее внимательные подписчики заметили ее в объятиях любимого.

Фанаты заподозрили роман после вечеринки блогеров, где собралось 30 Instagram-звезд со всей Украины. Игорь и его новая избранница весь вечер провели вдвоем, танцуя и обнимаясь подальше от лишних глаз. Чувственными кадрами присутствующие делились на своих страницах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Известно, что блогеры собрались в Ивано-Франковске, где 8 декабря прошел концерт группы KALUSH. После мероприятия они отправились в Буковель, где вместе провели вечер, поя, танцуя и знакомясь между собой.

Видео дня

Франковский знаменитый блогер Verbaaa в своих stories рассказала, что в Карпаты они поехали компанией из 30 человек со всех уголков Украины. Оттуда молодые люди делились видео и фотографиями, на которых впервые заметили нежные отношения между Игорем и Софией.

На кадрах бывшый Саши Бо обнимал Стужук и танцевал с ней медленные танцы. Присутствующие на вечеринке не жадничали на свою реакцию, называя новоиспеченную пару "милашками" и добавляя эмодзы с сердечками.

После удачного вечера инфлюэнсеры устроили фотосессию, где комментаторы смогли высказаться об отношениях между блогерами. Они вспомнили, как до развода молодые люди семьями отдыхали на горах.

Подписчики также упрекнули Софию в том, что она крутит роман с бывшим мужем своей подруги.

Некоторые фанаты высказались в защиту блогера и предположили, что из Игоря и Софии могла бы получиться красивая пара. В то время как другие намекнули, что Instаgrаm-звезда просто использовала экс-жену избранника.

После критики в сети София призналась, что они с Игорем уже не в первый раз вместе ездят в Буковель, но раньше им приходилось это скрывать.

"Второй раз на подъемнике вдвоем, но теперь хоть можно не прятаться", – написал блогер.

Отметим, что бывшая избранница и мать трех сыновей Игоря также обрела новую любовь. Пару заметили на скандальной "голодной тусе", куда они пришли вместе.

Напомним, что в начале осени сеть потряс громкий скандал между бывшими влюбленными Сашей Бо и Игорем Пустовитом. После многих лет совместной жизни супруги заявили о намерениях развестись.

Позже каждый из них дал интервью, в котором выплыли "неинстаграммные" подробности жизни в семье. Оказалось, что мужчина желал Александре умереть от рака и шантажировал частными видео.

OBOZREVATEL также писал, что Пустовит ответил на обвинения экс-жены, обвинив ее во лжи.

Кратко о звездах:

Игорь Пустовит – известный ивано-франковский блогер, бывший муж Александры Пустовит, с которой они воспитывают 2 сыновей.

София Стужук – скандальный блогер-миллионница. Также имеет 3 детей.