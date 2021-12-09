"Теперь можно не прятаться": Стужук призналась в связи с бывшем мужем Саши Бо. Фото и видео

Катерина Малай
Люди
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'Теперь можно не прятаться': Стужук призналась в связи с бывшем мужем Саши Бо. Фото и видео

Украинский блогер-миллионник София Стужук призналась в романтической связи с известным инфлюенсером Игорем Пустовитом, который все еще находится в бракоразводном процессе с ее подругой Сашей Бо. Днем ранее внимательные подписчики заметили ее в объятиях любимого.

Фанаты заподозрили роман после вечеринки блогеров, где собралось 30 Instagram-звезд со всей Украины. Игорь и его новая избранница весь вечер провели вдвоем, танцуя и обнимаясь подальше от лишних глаз. Чувственными кадрами присутствующие делились на своих страницах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Известно, что блогеры собрались в Ивано-Франковске, где 8 декабря прошел концерт группы KALUSH. После мероприятия они отправились в Буковель, где вместе провели вечер, поя, танцуя и знакомясь между собой.

Видео дня
Блоггеры собрались в Буковеле

Франковский знаменитый блогер Verbaaa в своих stories рассказала, что в Карпаты они поехали компанией из 30 человек со всех уголков Украины. Оттуда молодые люди делились видео и фотографиями, на которых впервые заметили нежные отношения между Игорем и Софией.

Стужук и Пустовита заметили вместе

На кадрах бывшый Саши Бо обнимал Стужук и танцевал с ней медленные танцы. Присутствующие на вечеринке не жадничали на свою реакцию, называя новоиспеченную пару "милашками" и добавляя эмодзы с сердечками.

Пара весь вечер провела вдвоем

После удачного вечера инфлюэнсеры устроили фотосессию, где комментаторы смогли высказаться об отношениях между блогерами. Они вспомнили, как до развода молодые люди семьями отдыхали на горах.

Игоря и Софию заподозрили в романе

Подписчики также упрекнули Софию в том, что она крутит роман с бывшим мужем своей подруги.

Комментаторы высказала о нежных отношениях между блоггерами
Подписчики вспомнили, как Игорь и Софья отдыхали семьями

Некоторые фанаты высказались в защиту блогера и предположили, что из Игоря и Софии могла бы получиться красивая пара. В то время как другие намекнули, что Instаgrаm-звезда просто использовала экс-жену избранника.

Фанаты предположили, что из Игоря и Софии получилась бы хорошая пара
Подписчики упрекнули блоггеров

После критики в сети София призналась, что они с Игорем уже не в первый раз вместе ездят в Буковель, но раньше им приходилось это скрывать.

"Второй раз на подъемнике вдвоем, но теперь хоть можно не прятаться", – написал блогер.

Стужук сделала признание

Отметим, что бывшая избранница и мать трех сыновей Игоря также обрела новую любовь. Пару заметили на скандальной "голодной тусе", куда они пришли вместе.

Напомним, что в начале осени сеть потряс громкий скандал между бывшими влюбленными Сашей Бо и Игорем Пустовитом. После многих лет совместной жизни супруги заявили о намерениях развестись.

Позже каждый из них дал интервью, в котором выплыли "неинстаграммные" подробности жизни в семье. Оказалось, что мужчина желал Александре умереть от рака и шантажировал частными видео.

OBOZREVATEL также писал, что Пустовит ответил на обвинения экс-жены, обвинив ее во лжи.

Кратко о звездах:

Игорь Пустовит – известный ивано-франковский блогер, бывший муж Александры Пустовит, с которой они воспитывают 2 сыновей.

София Стужук – скандальный блогер-миллионница. Также имеет 3 детей.

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