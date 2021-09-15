Игорь Пустовит ответил на обвинения экс-жены Саши Бо: детектор лжи сгорел бы от перегрузки

Катерина Малай
Катерина Малай
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Игорь Пустовит ответил на обвинения экс-жены Саши Бо: детектор лжи сгорел бы от перегрузки

Блогер Игорь Пустовит ответил на обвинения своей бывшей жены блогера Саши Бо в интервью программе "Экзамен с Машей Ефросининой". Мужчина дал понять, что не согласен с ее словами, но от конкретных возражений воздержался.

Stories с этой информацией блогер выложил в свой Instagram. Мужчина назвал все факты искаженными, а вставки выброшенными из контекста. Также Пустовит обвинил организаторов интервью в том, что они давили на жалость слезами.

Саша Бо интервью с Машей Ефросининой
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"Я сейчас останусь без комментариев, дам время вам насладиться моим унижением, а оно действительно получилось вкусное. Только вот любой детектор лжи просто сгорел бы от перегрузки, если бы он там присутствовал", – пишет Игорь.

Stories Игоря Пустовита

Кроме этого, Пустовит считает, что первое интервью, в котором его жена рассказывала об их отношениях, было снято для того, чтобы возвысить ее в глазах людей. А второе Саша дала, чтобы унизить его.

Stories Пустовита

Напомним, что Игорь и Саша были образцовой парой до июля этого года, когда супруги решили расстаться. Вокруг причины такого решения ходило много слухов, но выяснилось все только сейчас.

Супруги Пустовит с детьми

По словам Саши, муж периодически унижал ее, угрожал, желал смерти и заставлял делать аборт. Она 8 раз хотела покончить с этими отношениями, но ей не удавалось. Последней каплей стали подозрения в неверности.

Игорь Пустовит, бывший муж Саши Бо

Факты о блогерах:

  • У пары есть двое маленьких сыновей – 5-летний Даня и 3-летний Женя.

  • Саша создала свой блог в 2016 году, а в 2019 была признана лучшим украинским блогером.

  • Ходят слухи, что Игорь уже закрутил роман с 23-летней девушкой из Калуша Линой Сидор.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в интервью Маше Ефросининой блогер Саша Бо заявила –бывший муж Игорь Пустовит желал ей умереть от рака желудка.

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