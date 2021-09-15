Игорь Пустовит ответил на обвинения экс-жены Саши Бо: детектор лжи сгорел бы от перегрузки

Блогер Игорь Пустовит ответил на обвинения своей бывшей жены блогера Саши Бо в интервью программе "Экзамен с Машей Ефросининой". Мужчина дал понять, что не согласен с ее словами, но от конкретных возражений воздержался.

Stories с этой информацией блогер выложил в свой Instagram. Мужчина назвал все факты искаженными, а вставки выброшенными из контекста. Также Пустовит обвинил организаторов интервью в том, что они давили на жалость слезами.

Видео дня

"Я сейчас останусь без комментариев, дам время вам насладиться моим унижением, а оно действительно получилось вкусное. Только вот любой детектор лжи просто сгорел бы от перегрузки, если бы он там присутствовал", – пишет Игорь.

Кроме этого, Пустовит считает, что первое интервью, в котором его жена рассказывала об их отношениях, было снято для того, чтобы возвысить ее в глазах людей. А второе Саша дала, чтобы унизить его.

Напомним, что Игорь и Саша были образцовой парой до июля этого года, когда супруги решили расстаться. Вокруг причины такого решения ходило много слухов, но выяснилось все только сейчас.

По словам Саши, муж периодически унижал ее, угрожал, желал смерти и заставлял делать аборт. Она 8 раз хотела покончить с этими отношениями, но ей не удавалось. Последней каплей стали подозрения в неверности.

Факты о блогерах:

У пары есть двое маленьких сыновей – 5-летний Даня и 3-летний Женя.

Саша создала свой блог в 2016 году, а в 2019 была признана лучшим украинским блогером.

Ходят слухи, что Игорь уже закрутил роман с 23-летней девушкой из Калуша Линой Сидор.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в интервью Маше Ефросининой блогер Саша Бо заявила –бывший муж Игорь Пустовит желал ей умереть от рака желудка.