София Ротару выложила фото с кладбища и нежно обратилась к покойному мужу

Певица и народная артистка Украины София Ротару выложила в социальные сети трогательное фото. На нем она у могилы своего мужа – музыканта Анатолия Евдокименко, похороненного на Байковом кладбище в Киеве.

Об этом стало известно с Instagram-страницы Ротару. 23 октября 2002-го певица потеряла самого родного человека, после чего ее жизнь изменилась навсегда. "21 год…без тебя…" – обратилась к мужу артистка, подписав фото.

61-летний музыкант Анатолий Евдокименко ушел из жизни в столичной больнице. По словам медиков, причиной трагедии стало осложнение после второго инсульта, который произошел за 2 месяца до этого.

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В канун смерти любимого, прервав гастроли в Германии, в Киев самолетом прилетела обеспокоенная София Ротару. Анатолий долгое время был без сознания, однако когда жена нежно взяла его за руку, мужчина внезапно открыл глаза. Музыкант долго и пронзительно смотрел на любовь всей своей жизни, а потом ушел навсегда.

Напомним, 22 сентября 1968 года София Ротару и Анатолий Евдокименко сыграли свадьбу и после этого не расставались, живя душа в душу. Супруги создали крепкую семью и бок о бок построили успешную музыкальную карьеру.

Однако после 2002 года, когда-то счастливая дата, приносит певице болезненные воспоминания и тоску по любимому. Она долго не могла смириться с потерей родного человека, и даже после двух десятилетий до сих пор не изменяет своей самой большой любви.

"Это была безумная любовь! Я всегда была очень ревнива. Настолько любила Толю, что мне казалось, что когда сделаю один неверный шаг даже за тридевять земель, он все равно это почувствует. Наверное, то, что мы любили друг друга, было определено на небе…", – вспоминала Ротару о своем муже.

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