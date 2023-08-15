Увидел ее на обложке журнала: что известно о самой большой любви Софии Ротару и какую семейную 'тайну' скрывала певица. Фото

Известная украинская певица София Ротару больше 20-ти лет назад потеряла своего супруга, музыканта Анатолия Евдокименко. После его смерти звезда так и не смогла вновь полюбить – она навсегда осталась верной спутнику, с которым прожила вместе 35 счастливых лет семейной жизни. Анатолий Кириллович был не только любимым человеком и самым близким другом артистки, он также создал и руководил ансамблем "Червона рута", с которым выступала Ротару, и был режиссером-постановщиком ее выступлений.

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История любви певицы и ее мужа напоминает романтический фильм. OBOZREVATEL решил ее рассказать.

Евдокименко впервые увидел Ротару, когда был в армии. Увидел он ее на обложке журнала "Украина" и тут же влюбился. Фотографию исполнительницы молодой солдат, а по совместительству талантливый трубач бережно повесил у себя над кроватью, а на шутки сослуживцев отвечал, что это его будущая жена, которую он обязательно отыщет, чтобы признаться в любви.

Слов на ветер Анатолий не бросал, так что буквально сразу после дембеля отыскал красавицу с обложки. Ротару на тот момент училась в Черновцах и активно выступала. Евдокименко твердо решил, что завоюет ее сердце, но не тут то было. Исполнительница, которая родилась в семье молдавских крестьян, заверяла, что замуж за украинца не выйдет. Впрочем, это не пошатнуло настойчивость влюбленного парня. Напротив, он стал еще активнее ухаживать за вокалисткой. Забота и внимание в конце концов растопили сердце неприступной певицы.

В 1968 году после окончания Черновицкого музыкального училища Ротару вышла за Евдокименко замуж. Свадьбу сыграли в родном селе певицы Маршинцы. А уже 24 августа 1970 года в семье музыкантов появился сын, которого назвали Русланом.

После появления ребенка артистка, которая на тот момент была на пике популярности, отказываться от концертов не стала. Более того, ее гастрольный график стал еще плотнее. Как раз через год после рождения Руслана Анатолий создает ансамбль "Червона рута", аккомпанировавший Ротару на сцене. Евдокименко режиссирует выступления своей супруги, они все время проводят на репетициях и концертах вместе, а потому ни на мгновение не разлучаются.

Вместе они переживали не только творческие успехи, но и личные трудности, а порой и целые трагедии. Евдокименко оказал огромную поддержку любимой, когда в 1997-м умерла ее мама. Однако вскоре и здоровье самого Анатолия начало его подводить.

В 1998 году мужчина пережил первый инсульт. Его частично парализовало. Он не мог работать, а Ротару пришлось ездить на гастроли самостоятельно. После концертов она всегда торопилась домой, чтобы заботиться о больном муже. Через год случился еще один инсульт. Однако тогда прогнозы врачей были довольно оптимистичными и сам Анатолий всем своим видом демонстрировал, что идет на поправку и быстро восстанавливается.

22 октября 2002 года, находясь в Киеве, Анатолию Кирилловичу вновь стало плохо – третий инсульт. Ротару в тот момент как раз была на гастролях в Германии. Узнав о муже, она отменила все концерты и полетела к нему. Очевидно, чувствовала, что эта встреча будет их последней. На следующий день, 23 октября, Евдокименко скончался в возрасте 60-ти лет.

Он успел увидеть рождение внуков, которых назвали в честь бабушки и дедушки – Соней и Толиком.

Потеря любимого стала для Ротару большим горем, с которым она живет до сих пор. Долго певица отказывалась от выступлений, а все свое время проводила на кладбище у могилы любимого. Повлиять на артистку смог ее сын Руслан. Он заверил маму, что ей необходимо вернуться на сцену и в творчество ради памяти мужа. София Михайловна так и сделала.

Позже в одном из интервью Ротару рассказала: "Он остается моей единственной любовью. Это чувство было взаимным, и нам посчастливилось прожить вместе удивительных 35 лет. Поистине благодатные годы, самые лучшие в моей жизни. Я всегда говорила и говорю, что Толик – соавтор всех моих достижений. Он был прекрасным мужем и отцом. Сейчас мне его очень не хватает".

Интересно, что долгие годы звезда не разглашала один семейный секрет. Все это время она была не Ротару. На момент свадьбы с Евдокименко певица уже была достаточно популярной, так что менять фамилию не стала. По крайней мере, так думали многие.

Только в 2021 году Руслан Евдокименко в честь 50-летия ансамбля "Червона рута" опубликовал архивный документ, в котором указывается, что Евдокименко С. М. (Евдокименко София Михайловна) и Евдокименко А. К. зачислены в филармонию солистами вокально-инструментального ансамбля "Червона рута". Тогда многие поклонники были шокированы – неужели все это время у певицы была фамилия мужа.

Сын музыкантов же раскрыл, что у его звездной мамы двойная фамилия – Евдокименко-Ротару.

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