София Ротару нарушила молчание на фоне обстрела Украины

Украинская эстрадная певица София Ротару, которая в последние годы редко появляется в информационном пространстве, не смогла обойти вниманием террористическую массированную атаку России по территории нашей страны. Она вышла на связь в сети и показала ужасные последствия вражеского обстрела Киева.

В своих Instagram-stories исполнительница собрала фотографии, на которых видно горящие частные и многоэтажные дома. В центре коллажа певица разместила кадр, где снято, как киевляне прятались в метро, чтобы уберечь свои жизни.

В традиционной для себя манере София Ротару не была многословной в подписи к фотографиям. Она коротко отметила: "Киев 09.01.2026", добавив эмодзи разбитого сердца.

Что известно об атаке

В ночь на 9 января страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по Украине, в течение которого воздушные цели фиксировались на Сумщине, Черниговщине, Киевщине, Харьковщине и Полтавщине. По информации мониторинговых Telegram-каналов, удар был направлен прежде всего на столицу и область. В целом за всю ночь враг применил 242 дрона и 36 ракет. По Львову/пригороду РФ ударила ракетой, вероятно, типа "Кедр". К сожалению, не обошлось без погибших и раненых.

В результате вражеской атаки был разрушен дом в Броварском районе Киевской области. Спасателям удалось достать из-под завалов целую семью – маму, папу, бабушку и пятилетнего ребенка. Все они получили отравление продуктами горения. Состояние взрослых оценивают как легкое, а вот ребенок находится в реанимации.

После очередной ночи террора президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам-союзникам: "Россия должна получать сигналы, что это ее обязанность – сосредоточиться на дипломатии и чувствовать последствия каждый раз, когда вновь сосредотачивается на убийствах и разрушении инфраструктуры. Нужна четкая реакция мира. Прежде всего Соединенных Штатов, с которыми в России действительно считаются".

В частности, украинский лидер подчеркнул, что вражеский удар ярко продемонстрировал: поддержка ПВО для Украины – это постоянный приоритет.

