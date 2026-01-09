Представительница Украины на Детском Евровидении попала под российскую атаку. Ужасные кадры

Юная исполнительница София Нерсесян, которая представляла Украину на песенном конкурсе Детское Евровидение 2025, оказалась в эпицентре российского обстрела Киева в ночь на 9 января. В результате вражеского прилета был очень сильно поврежден дом артистки и ее семьи.

Ужасную информацию певица сообщила в своих Instagram-stories. Она показала жуткие последствия террористической деятельности России и злобно обратилась к стране-агрессору.

"Ненавижу вас, Россия. Самая страшная ночь в моей жизни", – написала исполнительница.

На обнародованных кадрах можно увидеть, что жилье Софии Нерсесян подверглось серьезным разрушениям. В доме уничтожены перекрытия, выбиты двери и окна, изуродована мебель, а весь пол устлан осколками стекла.

По информации, которая появилась в Telegram-канале "Еврофаны", ни София Нерсесян, ни ее родные не пострадали. Они вовремя успели спрятаться в укрытие, что сохранило их жизни.

Напомним, что в ночь с 8 на 9 января страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по Киеву и Киевской области. Враг применил около 30-35 ракет и сотни "Шахедов", а основными целями атаки были гражданские дома и энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть погибшие и раненые.

