Снуп Догг, Мэттью Бродерик и другие: семь звезд, которые убили людей в реальной жизни

Глядя на жизнь знаменитостей, которые, кажется, только и делают, что блистают на красных дорожках в дорогих нарядах или отдыхают в своих роскошных особняках, мы ненароком мечтаем оказаться на их месте. На самом же деле, совершенно не секрет, что звезды – обычные люди, среди которых встречаются и те, кто нарушает закон. И речь не о мелких кражах или вождение авто в нетрезвом виде, а о настоящих убийствах.

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Кто-то убил человека случайно, а кто-то намеренно. Кто-то понес наказание, а кто-то так и не предстал перед судом. OBOZREVATEL собрал семь разных историй из реальной жизни всемирно известных личностей, биографию которых очернило слово "убийство".

Снуп Догг

Культовый рэп-исполнитель в 1993 году был арестован во время церемонии награждения MTV по подозрению в убийстве члена конкурирующей банды Филиппа Волдермариума. Подозрения также выдвинули людям из близкого окружения звезды. Как выяснилось в ходе следствия, стрелял в Филиппа телохранитель Снуп Догга. Впрочем, адвокатам рэпера удалось доказать, что убийство было актом самозащиты – якобы погибший угрожал музыканту и его друзьям оружием.

Мэттью Бродерик

Всемирно известный американский актер и супруг Сары Джессики Паркер в 1987 году отдыхал в Ирландии вместе со своей тогдашней подругой и коллегой по фильму "Выходной день Ферриса Бьюллера" Дженнифер Грей. Бродерик по ошибке поехал не в ту сторону по одной из улиц и врезался во встречный автомобиль. Водитель и пассажир другой машины скончались от полученных травм. Кинозвезда оказался под следствием, но в итоге был оправдан. Впрочем, эта авария серьезно повлияла на его жизнь – Бродерик еще долгие годы боролся с глубоким нервным потрясением.

Сид Вишес

Басист знаменитой британской панк-группы Sex Pistols и его девушка Нэнси Спанджен были героиновыми наркоманами. Они любили друг друга, однако страсть к наркотикам их погубила. Причем Нэнси умерла не от передозировки, хотя запретные вещества в ее смерти сыграли ключевую роль.

В официальной версии от полиции сообщается, что Сид нашел свою возлюбленную в ванной, когда она истекала кровью после смертельных ножевых ранений, и вызвал скорую. Музыкант, который накануне принял большую дозу героина и отключился, а поэтому не помнил ничего, что происходило ночью, поначалу отрицал вину. Он уверял, что никогда бы не причинил вреда Нэнси. Однако было доказано, что именно Сид заколол любимую. Оказавшись в тюрьме, басист пытался покончить с собой, но ему не удавалось. Уже позже, выйдя на свободу после внесения залога, он принял дозу героина, которая для него оказалась смертельной.

Ребекка Гейхарт

В 2001 году популярная американская актриса сбила на своей машине 9-летнего ребенка, который впоследствии скончался от полученных травм. Звезда была осуждена за непредумышленное убийство, в чем признала себя виновной. Ее приговорили к трем годам условно.

Майкл Джейс

Звезда сериалов "Щит" и "Менталист" в 2014 году жестоко убил собственную жену на глазах у двоих сыновей. Со словами "Ты любишь бегать? Тогда побегай!" актер выстрелил женщине в спину, а затем в ноги. Он сразу же вызвал полицию, однако правоохранители уже мчались на место преступления после звонка соседей. Джейса приговорили к 40 годам тюремного заключения за бытовое насилие и последовавшую за этим смерть супруги.

Дон Кинг

Один из самых известных в мире организаторов боксерских поединков, которого называют "крестным отцом" американского бокса оказался убийцей. На его счету сразу два преступления. И это только те, о которых известно. Первый случай признали самообороной. Тогда Кинг застрелил грабителя, который якобы пытался скрыться с места преступления. Спустя 12 лет жертвой Кинга стал спортсмен Сэм Гаррэт. Он задолжал звезде бокса 600 долларов, за что тот его задушил собственными руками. Однако авторитетность и миллионное состояние, которое позволило подкупить свидетелей и понятых, повлияли на приговор – Кинг провел за решеткой всего три года.

Алек Болдуин

21 октября 2021 года в штате Нью-Мексико (США) известный актер во время съемок фильма "Ржавчина", отрабатывая сцену с оружием, случайно застрелил 42-летнюю оператора из Украины Галину Хатчинс. Правоохранительные органы начали расследование, чтобы выяснить, почему револьвер был заряжен настоящими патронами. 31 января 2023 года Болдуину официально выдвинули обвинения в непреднамеренном убийстве, за что теперь ему может грозить тюремное заключение сроком на пять лет.

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