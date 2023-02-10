Шэрон Стоун, Деми Ловато и другие: семь звезд, которые пережили клиническую смерть и вернулись с того света

Многие звезды не понаслышке знают, как это бороться за свою жизнь, когда смерть решила раньше времени забрать их к себе. После пережитого селебрити решили поделиться с аудиторией, что они чувствовали и видели, когда врачи вытягивали их с того света.

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OBOZREVATEL вспомнит, кому из известных личностей удалось обмануть смерть. Они знакомы с ужасным опытом, но даже после него не сломались и продолжили свою карьеру (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Шэрон Стоун

Американская киноактриса и бывшая модель в 2001 году побывала на грани жизни и смерти. Звезда перенесла инсульт. После инцидента она вспоминала: "Я находилась в воронке из белого света и будто исчезла, поднимаясь все выше и выше к этой блестящей вспышке. Там я увидела своих друзей, они со мной поздоровались. Но очень скоро все это закончилось, и я снова была в своем теле, в своей комнате".

2. Оззи Осборн

Британский музыкант пережил две клинические смерти. Он отметил, что если бы не его телохранитель, который по дороге в больницу сделал ему искусственное дыхание, его давно не было бы в живых. "Я не знал, где я нахожусь и как долго. Я видел белый свет, который пробивался через темноту. Но там не было ангелов, чувака с дудками или старика с белой бородой!", – прокомментировал артист.

3. Деми Ловато

Американская певица и актриса за свои 30 лет знает, что такое инсульт и инфаркт. В 2018 году поп-звезду госпитализировали из-за передозировки опиатов. Исполнительница перенесла три инсульта и сердечный приступ. "Врачи говорили, что я была близка к смерти. У меня диагностировали повреждение мозга. Я не вожу машину, так как зрение еще не полностью восстановлено. Долгое время мне также было очень трудно читать", – рассказала о своей реабилитации Ловато.

4. Трэвис Баркер

Американский музыкант и муж Кортни Кардашьян 19 сентября 2008 года попал в ужасную авиакатастрофу. Трагедия произошла в Колумбии, унесши четыре жизни. Самолет, в котором находился Баркер, сошел со взлетной полосы и загорелся. Мужчина получил ожоги третьей степени и был доставлен в госпиталь в критическом состоянии. Врачи долго боролись за жизнь селебрити. Трэвис и родственники погибших безуспешно судились с авиакомпанией за возмещение ущерба.

5. Зак Эфрон

В декабре 2019 года американский актер Зак Эфрон пережил клиническую смерть во время съемок сериала о выживании. Звезда отправился в Папуа-Новую Гвинею, чтобы снять проект "Убить Зака Эфрона", в котором рассказывается о его трехнедельном пребывании в джунглях. Артист заразился опасной инфекцией, предположительно брюшным тифом,

6. Эрик Робертс

Американский актер и старший брат Джулии Робертс попал в серьезную аварию из-за собаки, которая отвлекла его от дороги. "Я не смог удержать руль и вылетел на обочину. Очнулся я только через несколько дней в больничной палате. Я не знаю, была ли у меня клиническая смерть, но порой мне казалось, что я лечу к яркому свету. И иногда я слышал звуки, напоминающие собачий лай", – вспомнил после ДТП Эрик.

7. Лиам Хемсворт

Актер прежде чем переехать в Штаты долгое время жил в Австралии. Будучи маленьким мальчиком он часто ходил купаться и заниматься серфингом с друзьями. Однажды знаменитость обмотал свое тело веревкой и ушел глубоко под воду. Хемсворт чуть не утонул и признался, что в момент, когда у него закончился кислород, видел длинный тоннель и яркий свет.

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