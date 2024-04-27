Снежана Егорова с истерическим 'плачем' и бранью набросилась на проукраинскую дочь Стасю Ровинскую и назвала украинцев 'психически больными'

Пропутинская телеведущая Снежана Егорова, получившая популярность, работая на украинском ТВ, устроила театрализованное представление с бранью и имитацией слез, комментируя слова своей дочери о родственниках в оккупации. Колаборантка набросилась с оскорблениями на Стасю Ровинскую, вспомнила внуков в пренебрежительном ключе и назвала украинцев "психически больными" из-за того, что они поддерживают ее дочь.

Грязь из уст Егоровой полилась во время одного из ее видео, фрагмент которого обнародовали в сети. В комментариях шокированные украинцы посочувствовали Стасе Ровинской и всем, кто когда-либо вынужден был жить с Егоровой.

Фанатка Кремля, увидев, что ее старшая дочь расплакалась, рассказывая о родных по маминой линии в в. о. Новой Каховке, не на шутку разозлилась. Никакой эмпатии путинистка не почувствовала, зато поспешила высмеять Стасю Ровинскую и подвергнуть сомнению ясность ее мыслей.

"У меня в семье тоже есть некоторая особенность, которая называется "Моя старшая дочь". У нее случилась беда, то есть у нее там в мозгу все перемешалось. Она там меня осудила за мою позицию, за то, что я не кричу: " Боже, орки!" Просто она жизнь не знает, правды боится и вообще слишком долго рожала одного за другим троих детей", – презрительно высказалась Егорова.

Предательница Украины заявила, что у ее дочери "легкое помутнение ума", которое якобы со временем должно пройти. "Больным носят апельсины в больницу, если есть такая возможность, и жалеют их", – выдала телеведущая.

Безумная пропагандистка уверена, что со Стасей общаются только потому, что она "ближайшая кровная родственница Егоровой".

"И все ее так любят. Мне больше всего нравится, что все украиноязычные украинцы, которые меня ненавидят просто за то, что я говорю правду, они прибегают туда и говорят: "О, какая вы чудесная, прекрасная. И какая ужасная, страшная, конченая мать у вас". Мне просто интересно, а как у конченой, страшной, ужасной матери может такая чуднсная дочь быть? К психически больным бесполезно апеллировать", – вызверилась коллаборантка.

Она в театральной манере начала кричать и наигранно рыдать, изображая свою дочь, волнующуюся за родных в оккупации.

"И такая сидит моя дочь: "О да, да, все мои родственники, родственники бабушки, мама родом оттуда, они все в оккупации, а мама не интересуется". Знаете, такое, бл*ть", – поморщилась Егорова, начав выдуманную историю о "счастливой" жизни ее брата в Новой Каховке и его детях, младшие из которых переехали в РФ, а старшие почему-то – в Испанию.

Ранее OBOZ.UA писал, что Снежана Егорова до полномасштабного вторжения во всеуслышание заявляла, что поддерживает Владимира Путина. После 24 февраля 2022 года все стало только хуже.

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