Снежана Егорова назвала Верховную Раду 'дурдомом', а украинских детей 'янычарами' и 'манкуртами'

Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова, которая оскандалилась публичной поддержкой президента страны-агрессора России Владимира Путина, назвала сегодняшнее поколение детей манкуртами, янычарами и предателями. Она также оскорбительно высказалась о Верховной Раде Украины девятого созыва, а защитников украинского языка и культуры обозвала чертями, которые "кричат за три копейки".

Заявления знаменитости прозвучали во время прямого эфира на ее YouTube-канале 7 февраля. При этом в большинстве проблем Украины Егорова обвинила страны Запада (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Верховная Рада Украины девятого созыва – это дурдом, который мы, взрослые люди, допустили. И когда вот эти черти, активисты, сумасшедшие, которые испили из ядовитой груди Ирины Фарион какие-то извращенные представления о нашей истории и наших целях, кричат какие-то лозунги, которые им привили чужие люди, незаинтересованные в развитии этой страны и детей... Они тупо повторяют кричалки, им платят за это три копейки. И мы видим, что наши дети оказались совершенно глупыми, необразованными и лишенными дара предвидения", – сказала актриса.

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По ее мнению, во всем виноваты западные партнеры Украины, которые якобы принимали участие в написании учебников для украинских школьников.

"Мы пропустили целое поколение детей, которые уже учились в обновленной версии новой украинской школы. Для которых учебники писали наши западные партнеры. Которые у нас под боком из наших собственных детей сформировали манкуртов, янычаров, врагов и предателей, которые будут нам рассказывать, что они сильные и у них все впереди. Они уверены в том, что им нужно завоевывать место под солнцем. Им вкладывают в сознание, что всех людей, рожденных в "совке", нужно закатать в асфальт, и тогда наступит их счастливое будущее", – вошла в роль телеведущая.

Егорова убеждена, что такой же концепции придерживаются и на украинском телевидении, куда не допускают инакомыслящих. А на самом деле, как можно сделать вывод из монолога звезды, мы якобы стали очевидцами некой теории заговора, которую Запад пытается провернуть в Украине.

"Наших детей хотят засунуть в троянского коня, напихать их, как селедки в банку, и как порох отправить его [коня] на таран большой русской культуры. Они используют наших детей как пушечное мясо. Им нужно, чтобы мы разругались, воевали, ненавидели друг друга, чтобы земля стала безлюдной и ничейной. В это время они выкупят эти земли и станут владельцами их ресурсов", – попыталась убедить своих поклонников Егорова.

При этом Запад якобы интересует не только чернозем Украины, а и то, что находится в недрах нашей земли, – а это практически вся таблица Менделеева. "Они прекрасно знают, ради чего хотят превратить наших детей в бешеных псов, бесов, и вынимают из них душу", – подытожила телеведущая.

Во время эфира Снежана Егорова также вспомнила бывшего мужа и отца ее малолетних детей, шоумена Антина Мухарского. Его актриса назвала "настоящим Иудой, который хайпует на сложившейся ситуации и рекламирует свою новую книгу".

Справка.

Янычары – регулярная пехота Османской империи в 1365-1826 годах. Янычарские войска выполняли также полицейские и карательные функции в государстве.

Манкурт – взятый в плен человек, бездушный раб, который полностью подчиняется хозяину и не помнит ничего из предыдущей жизни.

Коротко о знаменитости:

Снежана Егорова – 49-летняя украинская актриса и телеведущая, мать пятерых детей. Родилась 23 февраля 1972 года в Новой Каховке Херсонской области. В 1992 г. вышла замуж за режиссера Семена Егорова и родила ему двух дочерей. С 2006-го по 2015 год состояла в браке с певцом-националистом Антином Мухарским, с которым воспитывала троих детей.

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