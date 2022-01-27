Кондратюк и Витовская заподозрили, что Снежану Егорову завербовала Россия

Вчера, 26 января, сеть всколыхнуло провокационное заявление украинской телеведущей и актрисы Снежаны Егоровой, которая публично поддержала президента страны-агрессора России Владимира Путина. На громкое признание звезды отреагировали не только интернет-пользователи, но и коллеги по шоу-бизнесу.

Так, журналистам сайта "Сегодня" известная актриса Ирма Витовская и шоумен Игорь Кондратюк признались, что они были шокированы, услышав позицию коллаборантки. Знаменитости не исключают, что их коллегу могла завербовать РФ.

Витовская сообщила, что ранее была в довольно близких отношениях с Егоровой. Она вспомнила, как около 10 лет назад телеведущая с ее бывшим супругом Антоном Мухарским записывала треки на украинском языке и была сторонницей весьма патриотических взглядов. Однако в 2014-м, с началом войны на востоке Украины, позиция артистки резко изменилась.

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"Жаль, что Снежана Грищенко, украинка из Таврии, вот так совершенно отрицает выбор Украины, ее жертвы и не только те, что сейчас, а все исторические жертвы. Не знаю, чего ее понесло и на каком этапе произошел поворот. Это, видимо, что-то психологическое или она, возможно, не может говорить по-другому в силу своих обязательств перед кем-то, или кто-то повлиял на нее", – прокомментировала заслуженная артистка Украины.

О возможном политическом давлении на коллаборантку заговорил и Игорь Кондратюк. Однако он больше склоняется к варианту, что Егоровой стоит "отправиться к психиатру за помощью". По мнению продюсера и телеведущего, у его коллеги есть признаки стокгольмского синдрома (термин в психологии, описывающий симпатию жертвы к своему агрессору в процессе захвата или насилия).

"Все возможно. Но в данном случае, по-моему, мы имеем дело с симпатией к агрессору и ненавистью к украинцам, потому что первого без второго не бывает. Или с отсутствием мозгов. Ее манит маньяк-убийца-насильник Путин. СБУ и психиатру есть о чем с ней поговорить", – высказался шоумен.

После резонанса в СМИ и соцсетях многие предполагали, что Егорова начнет оправдываться и выступать с обратными заявлениями. Однако телеведущая только подтвердила свои слова. На это отреагировала дизайнер, клипмейкер и спутница музыканта Олега Михайлюты (Фагот) – Ольга Навроцкая. В комментариях она задала знаменитости резкий вопрос, который в последствии набрал больше лайков, чем сам пост сторонницы политика-оккупанта.

Ольга также высказала свое мнение касательно позиции Егоровой на личной странице в Facebook.

Напомним, Снежана Егорова сделала скандальное заявление: "Я поддерживаю Владимира Путина!" Кроме того, телеведущая написала, что все эти годы Украину "уничтожали изнутри". В сети резко отреагировали на высказывания медийной личности и порекомендовали коллаборантке "ехать на Московию".

Коротко о знаменитостях:

Снежана Егорова – 49-летняя украинская актриса и телеведущая. Ведущая шоу "Народная звезда". Родилась 23 февраля 1972 года в городе Новая Каховка. Воспитывает пятерых детей.

Ирма Витовская – 47-летняя украинская актриса театра и кино, продюсер и общественный деятель. Заслуженная артистка Украины. Наиболее известна по роли Леси в сериале "Леся+Рома".

Игорь Кондратюк – 59-летний украинский телеведущий и продюсер, шоумен. Прославился благодаря проектам "Караоке на Майдане", "Х-фактор", "Україна має талант".

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