СМИ показали дома и квартиры Брежневой с Меладзе в Киеве. Видео
Украинская певица Вера Брежнева и ее супруг, продюсер и композитор Константин Меладзе владеют четырьмя квартирами в Киеве. Также пара имеет трехэтажный дом и два коммерческих помещения.
Об этом говорится в программе "Викриття" на Youtube-канале Kyiv LIVE. Журналисты рассказали, на кого оформлена недвижимость и в каком районе она находится (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
В собственности Брежневой есть два коммерческих помещения в новостройках на Печерске, а также пятикомнатная квартира в дореволюционном доме по улице Десятинной. Судя по объявлениям на сайтах недвижимости, такие роскошные апартаменты могут потянуть на полтора миллиона долларов.
Также на Веру, которая в документах фигурирует как Киперман, зарегистрированна жилая недвижимость за 350 тысяч долларов.
Что касается Мелазде, то летом прошлого года он стал владельцем апартаментов в ЖК "Бульвар фонтанов" примерно за треть миллиона долларов. А несколько недель назад приобрел жилье в стеклянной башне "Скайлайн" площадью в 206 квадратных метров. Оно обошлось музыканту примерно в 825 000 долларов.
Кроме того, Константин владеет роскошным домом в городке Украинка по Обуховской трассе. Журналистам удалось разглядеть три этажа, камин и музыкальную студию.
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