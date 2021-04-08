ЗМІ показали квартири і будинки Брежнєвої з Меладзе у Києві. Відео

Українська співачка Віра Брежнєва та її чоловік, продюсер і композитор Костянтин Меладзе володіють чотирма квартирами в Києві. Також пара має триповерховий будинок і два комерційних приміщення.

Про це йдеться в програмі "Викриття" на Youtube-каналі Kyiv LIVE. Журналісти розповіли, на кого оформлена нерухомість і в якому районі вона знаходиться (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У власності Брежнєвої є два комерційних приміщення в новобудовах на Печерську, а також п'ятикімнатна квартира в дореволюційному будинку по вулиці Десятинній. Судячи з оголошень на сайтах нерухомості, такі розкішні апартаменти можуть потягнути на півтора мільйона доларів.

Також на Віру, яка в документах фігурує як Кіперман, зареєстрована житлова нерухомість за 350 тисяч доларів.

Що стосується Мелазде, то влітку минулого року він став власником апартаментів в ЖК "Бульвар фонтанів" приблизно за третину мільйона доларів. А кілька тижнів тому придбав житло в скляній вежі "Скайлайн" площею у 206 квадратних метрів. Воно обійшлося музикантові приблизно в 825 000 доларів.

Крім того, Костянтин володіє розкішним будинком в містечку Українка по Обухівській трасі. Журналістам вдалося розгледіти три поверхи, камін і музичну студію.

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