Украинская звезда театра и кино Ада Роговцева прокомментировала предположение многих украинцев о возможных переговорах с Россией, чтобы остановить десятилетнюю войну. Она категорически выразилась, что ни в коем случае перемирия в таком виде быть не может.

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Актриса в интервью журналисту Алексею Суханову риторически спросила, на какие жертвы должна пойти Украина, чтобы согласиться на переговоры. По ее мнению, только победа может поставить точку в войне.

"Никак! Никаких переговоров не может быть. Их надо заставить или победить. Но я не знаю, как мы можем победить. А как нам согласится? На что нам согласиться? Как можно отдать то, что [наше]? Ну как? Каким образом? Почему? Они уже столько наделали, какие переговоры?" – резко ответила она.

Желание многих украинцев согласиться на переговоры с Россией состоит в наличии большой усталости. 10 лет войны и 2,5 – полномасштабного вторжения истощили людей. Однако, по мнению Ады Роговцевой, усталость за собой влечет немало неприятных явлений, заканчивающихся бездействием и безразличием.

"Но усталость иногда переходит в безразличие, в депрессию, в бездействие. Страшная вещь – усталость", – говорит 87-летняя актриса.

В частности, она лаконично объяснила, какой национальной идеи нужно придерживаться украинцам, чтобы не потерять государство. Эти слова люди говорят чуть ли не каждый день последние 2,5 года, но немногие обдумывают их подлинный смысл.

"Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе!" – проговорила звезда.

Алексей Суханов присоединился к словам Ады Роговцевой и поблагодарил воинов, которые защищают Украину на фронте: "Здесь нечего добавить, кроме огромной благодарности каждому нашему герою, демонстрации в ежедневном режиме, уважение к ним".

Стоит отметить, что 87-летняя Ада Роговцева транслирует в своей работе и жизни то, что Украина все еще находится в состоянии войны, и показывает, насколько любит свою страну. Она показывала архивное фото с 2018 года из Авдеевки, которая находится под оккупацией РФ. Тогда Роговцева приезжала в прифронтовый город, чтобы выступить перед местными жителями, а также бойцами ВСУ. Несмотря на риски, она с коллегами пыталась поднять моральный и боевой дух соотечественников.

В этом году звезда кино вернулась на большую сцену и посвятила спектакль украинскому актеру Паше Ли, погибшему от рук россиян. Актеры пообещали, что он каждый раз будет сыгран в честь украинца, героически спасавшего сограждан в Киевской области.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ада Роговцева посвятила щемящий пост своему покойному мужу и показала архивное общее фото.

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