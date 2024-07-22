'Всегда был старше, а сейчас я старше на 11 лет': Ада Роговцева посвятила трогательный пост покойному мужу

Выдающаяся украинская актриса театра и кино Ада Роговцева в годовщину смерти любимого и единственного своего мужа Константина Степанкова посвятила ему трогательный пост. Она прикрепила к нему архивное фото с молодости, которое никогда не показывала в сети.

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Мужа Роговцевой не стало 22 июля ровно 20 лет назад из-за онкологии. Ему было 76 лет. Как пишет актриса в Instagram, теперь она старше его на 11 лет.

"Двадцать лет живу без Кости. Всегда был старше, а теперь уже я старше его на одиннадцать лет. Живу так, будто и его глазами созерцаю, словно через два сердца – свое и Кости – пропускаю жизнь", – трогательно написала она.

Ада Роговцева после 20 лет одинокой жизни лелеет любовь к покойному любимому, о чем свидетельствует ее щемящий пост. Она прикрепила к нему архивное черно-белое фото с мужем, на котором они молодыми счастливо проводили время вместе.

Актриса, еще будучи студенткой, влюбилась в женатого преподавателя Константина Степанковича. Пара познакомилась в университете. За мужчиной бегали все сокурсницы будущей звезды, но свое сердце он отдал именно молодой Аде.

"Кость Петрович – первый и единственный муж в моей жизни. Мы были связаны одной профессией и понимали друг друга. Вот и прожили так долго. Это не была любовь с первого взгляда, потому что он был женат и очень красив. К нему липли девушки и через год сама попала в эти сети", – рассказывала артистка в интервью.

Отпраздновали молодожены свадьбы в 1959 году в присутствии только больной матери актрисы.

Роговцева была главной в их семье. Они имели формулу "Ада хочет" – это означало, что любые ее прихоти выполнялись. Супругам пришлось пережить вместе немало испытаний, среди которых было лечение от страшного туберкулеза, которым заболел Степанкович.

В 2004 году муж актрисы в возрасте 76 лет ушел из жизни из-за онкологии. В браке пара родила двоих детей: сына Костю и дочь Катю.

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