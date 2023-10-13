Ада Роговцева показала архивные фото из Авдеевки, где сейчас идут тяжелые бои

Известная украинская актриса Ада Роговцева вспомнила о своей поездке в Авдеевку Донецкой области пятилетней давности. В настоящее время город находится под ежедневными террористическими обстрелами, он является одной из самых горячих точек фронта. Российские оккупанты проводят штурмы с целью оцепить населенный пункт.

Легенда украинского театра и кино показала многострадальную Авдеевку в августе 2018 года. Кадры она обнародовала на личной странице в Instagram.

Тогда Роговцева приезжала в прифронтовый город, чтобы выступить перед местными жителями, а также бойцами ВСУ. Несмотря на риски, она с коллегами пыталась поднять моральный и боевой дух соотечественников.

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22 августа 2018-го после выступления артистка говорила: "Авдеевка – это открытая рана. Авдеевка – это мужество. Мы объездили много сел, батальонов. И говорили с такими людьми, что веришь – наступят лучшие времена. Будет победа! Украина выстоит. Я влюблена в многих наших ребят – 18 им или 60 – это не важно. Они наши родные дети и защитники".

Символично, что эти слова не потеряли своей актуальности и пять лет спустя.

На одном из фото Ада Николаевны стоит у стены, на которой написано: "Слава воинам". Актриса грустно наклонила голову вниз.

Последние четыре дня в районе Авдеевки продолжается обострение ситуации и не утихают ожесточенные бои. Оккупанты обстреливают позиции Сил обороны и сам город, терроризируя своими снарядами гражданских. Россияне пошли в наступление и пытаются оцепить населенный пункт.

В настоящее время противник сосредоточился на ударах с флагнов с севера и юга. В этом районе захватчики опрокинули три новых бригады. Командир украинской 59-й отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск ВСУ Вадим Сухаревский рассказал, что оккупанты наносят "одновременные массированные удары механизированных колонн и пеших штурмовых групп при поддержке артиллерии и авиации в сочетании с ударами по нашему тылу и широким использованием". Украинские защитники мужественно ведут оборону.

Как писал OBOZ.UA, Ада Роговцева не скрывает, что в свое время долгие годы работала в России. По словам самой актрисы, она посвятила работе в русской культуре почти 60 лет. После 2014-го артистка разорвала все связи со страной-террористкой, поскольку не могла предать Родину.

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