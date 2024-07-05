86-летняя Ада Роговцева вернулась на большую сцену и посвятила спектакль погибшему актеру Паше Ли: зал плакал и взрывался аплодисментами. Фото и видео

Знаменитая 86-летняя украинская актриса Ада Роговцева феерически вернулась на большую сцену, сыграв главную роль в спектакле "Будьте как дома". Предпоказ состоялся 4 июля. Зал встретил актеров безумными аплодисментами, а среди зрителей была мама погибшего от рук россиян артиста Паши Ли.

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Актеры пообещали, что этот спектакль каждый раз будет посвящен украинцу, героически спасавшему сограждан в Киевской области. Фото и видео с мероприятия появились в соцсетях.

Компанию Аде Роговцевой на сцене составил актер Ахтем Сеитаблаев, с которым они не только играли, но и танцевали. Также шоу для зрителей помогали творить Галина Корнеева, Ольга Атанасова, Светлана Орличенко, Влад Никитюк и дебютанты Адель Атанасова и Матвей Скляренко.

Фанаты писали, что не могли сдержать слез, а 86-летняя актриса просила каждого не забывать донатить воинам.

Спектакль можно было посмотреть за донат в размере 600 гривен. Благотворительное шоу прошло успешно, хотя артистка и призналась, что волновалась.

"Сейчас в зале мама Паши. Давайте поблагодарим ее за Пашу. Этот спектакль всегда будет посвящен ему", – прозвучало со сцены, когда все зрители стояли и аплодировали герою.

"Будьте как дома" не играли на сцене с начала полномасштабной войны. Паша Ли до 2022 года играл в спектакле одну из главных ролей.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ада Роговцева вспомнила о своей поездке в Авдеевку Донецкой области пятилетней давности. В настоящее время город находится под ежедневными террористическими обстрелами.

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