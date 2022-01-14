Комик Слава Комиссаренко сбежал из России в Украину, спасаясь от Лукашенко и белорусского КГБ
Беларусский комик Слава Комиссаренко переехал в Киев после того, как КГБ Беларуси объявило его в розыск. Причиной стали политические взгляды знаменитости и его шутки, направленные против режима незаконно избранного президента РБ Александра Лукашенко.
Свою историю юморист рассказал во время одного из выступлений на киевской сцене. Его запись Комиссаренко назвал "Меня ищет КГБ" и опубликовал на личном YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"В обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси – приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один", – пошутил Комиссаренко.
Известно, что ранее комик перевез своих родителей из РБ в российскую столицу Москву, купив для них квартиру. Он сделал это, чтобы обезопасить семью от преследований на родине.
При этом знаменитость считал, что сам он в России в безопасности. Когда перед Новым годом его объявил в розыск белорусский КГБ, Комиссаренко поехал в Киев.
Во время выступления юморист пояснил: ему написал человек, связанный с беларусскими протестами, и сообщил: с достоверных источников ему стало известно, что комика планировали выкрасть в Москве и привезти в Минск на машине.
Добавим, что в субботу, 15 января, в Киеве запланирован стендап-концерт Комиссаренко. На Concert.ua сообщается, что цена на билеты стартовала от 400 гривен. Выступление вызвало настоящий ажиотаж: на 14 января все места в зале уже были раскуплены.
Комиссаренко известный резкими шутками против беларусского режима и поддержкой протестов против результатов выборов в стране. Самопровозглашенного президента РБ он с юмором называет "Чык-чырык".
В январе 2021 года комик в соцсетях рассказал, что после критики Лукашенко все его концерты в Беларуси были запрещены, на родине также отменили его гастрольное удостоверение.
Выступление комика, в котором он критикует Лукашенко:
Коротко о звезде:
Слава Комиссаренко родился в Минске 27 июля 1985 года, там провел детство и юность. По окончании школы поступил в Беларусский государственный экономический университет и получил диплом специалиста промышленного маркетинга и коммуникаций.
Как писал OBOZREVATEL:
ранее в России поднялся скандал из-за шутки стендап-комика из Беларуси Идрака Мирзализаде в импровизационном шоу "Разгоны". Парень рассказал историю о том, как из-за своей национальности с трудом нашел себе квартиру. Когда юморист все же снял жилье, то обнаружил в нем грязный матрац. "Видимо, русские обмазываются гов**м и ложатся спать", – сказал он.
История Идрака касалась национальных стереотипов и была направлена против ксенофобии. Однако его шутку вырвали из контекста и перекрутили. Уроженца Беларуси обвинили в оскорблении русских.
Наказать комика призывал даже пропагандист Владимир Соловьев, при этом назвав Мирзализаде "грязью".
В итоге знаменитости начали поступать угрозы, а потом его арестовали на десять суток. Министерство внутренних дел России признало нахождение Мирзализаде в стране пожизненно нежелательным. Юмористу пришлось переехать, бросив свою работу в РФ.