Комик Слава Комиссаренко сбежал из России в Украину, спасаясь от Лукашенко и белорусского КГБ

Беларусский комик Слава Комиссаренко переехал в Киев после того, как КГБ Беларуси объявило его в розыск. Причиной стали политические взгляды знаменитости и его шутки, направленные против режима незаконно избранного президента РБ Александра Лукашенко.

Свою историю юморист рассказал во время одного из выступлений на киевской сцене. Его запись Комиссаренко назвал "Меня ищет КГБ" и опубликовал на личном YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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"В обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси – приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один", – пошутил Комиссаренко.

Известно, что ранее комик перевез своих родителей из РБ в российскую столицу Москву, купив для них квартиру. Он сделал это, чтобы обезопасить семью от преследований на родине.

При этом знаменитость считал, что сам он в России в безопасности. Когда перед Новым годом его объявил в розыск белорусский КГБ, Комиссаренко поехал в Киев.

Во время выступления юморист пояснил: ему написал человек, связанный с беларусскими протестами, и сообщил: с достоверных источников ему стало известно, что комика планировали выкрасть в Москве и привезти в Минск на машине.

Добавим, что в субботу, 15 января, в Киеве запланирован стендап-концерт Комиссаренко. На Concert.ua сообщается, что цена на билеты стартовала от 400 гривен. Выступление вызвало настоящий ажиотаж: на 14 января все места в зале уже были раскуплены.

Комиссаренко известный резкими шутками против беларусского режима и поддержкой протестов против результатов выборов в стране. Самопровозглашенного президента РБ он с юмором называет "Чык-чырык".

В январе 2021 года комик в соцсетях рассказал, что после критики Лукашенко все его концерты в Беларуси были запрещены, на родине также отменили его гастрольное удостоверение.

Выступление комика, в котором он критикует Лукашенко:

Коротко о звезде:

Слава Комиссаренко родился в Минске 27 июля 1985 года, там провел детство и юность. По окончании школы поступил в Беларусский государственный экономический университет и получил диплом специалиста промышленного маркетинга и коммуникаций.

Как писал OBOZREVATEL:

ранее в России поднялся скандал из-за шутки стендап-комика из Беларуси Идрака Мирзализаде в импровизационном шоу "Разгоны". Парень рассказал историю о том, как из-за своей национальности с трудом нашел себе квартиру. Когда юморист все же снял жилье, то обнаружил в нем грязный матрац. "Видимо, русские обмазываются гов**м и ложатся спать", – сказал он.