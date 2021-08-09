Комика Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток после шутки про русских
Популярного стендап-комика Идрака Мирзализаде арестовали на десять суток после шутки про русских. В одном из шоу он рассказал, как он вместе с братом въехал в квартиру, которую до него снимали "русские", и обнаружил испачканный матрас.
Скандал начался после того, как Владимир Соловьев на своем YouTube-канале назвал Мирзализаде "грязью" и призвал возбудить против него уголовное дело по статье о возбуждении ненависти. После этого артистом заинтересовались правоохранительные органы, передает ТАСС (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Сам комик в суде заявил, что виновным себя не считает, но извиняется перед людьми, которые неправильно могли истолковать его слова.
"Вину не признаю, но перед людьми, которые меня увидели, но неправильно интерпретировали, извиняюсь и раскаиваюсь. Намерения и умысла оскорбить я не имел, тем более я участвовал в юмористическом выступлении, где в первую очередь высмеивают что-то негативное, а смех – это главное оружие против любого негативного явления", – сказал Мирзализаде.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции 23-летняя блогерша Мерв Таскин может сесть в тюрьму из-за опубликованных фото, которые ранее были сделаны ею в музее секса в Амстердаме. Девушка уже получила повестку в суд. Снимки Мерв подпадают под уголовную статью о распространении непристойных материалов в соответствии с турецким законодательством.