Известного комика признали пожизненно нежелательным в РФ: его наказали за шутку о русских

Министерство внутренних дел России признало пожизненно нежелательным нахождение в стране стендап-комика Идрака Мирзализаде. До этого парень провел 10 суток в камере за шутку о русских.

Соответствующее заявление разместили на официальном сайте МВД России. Как сказано в ведомстве, Мирзализаде "допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В связи с этим нахождение комика на территории России признали угрожающим "общественному порядку, правам и законным интересам других лиц".

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В МВД считают недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи.

К слову, 30 июля против Мирзализаде возбудили административное дело за шутки в эфире юмористической программы "Разгоны". 9 августа суд вынес ему приговор, и он получил 10 суток административного ареста.

Коротко о знаменитости:

Идрак Мирзализаде по национальности талыш. Представлять собственную стендап-комедию Мирзализаде начал еще в 2013-ом, засветившись на шоу "Свободный микрофон" в минском клубе под названием "Салтайм".

Его активная деятельность замечена в Stand Up Club #1 на Новом Арбате и развитии проектов "ВечерВечер", "Разгоны" и других.

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