Белорусский комик пожаловался на угрозы за шутки о россиянах: ему пришлось извиниться

Белорусский стендап-комик Идрак Мирзализаде заявил о получении множества угроз после шутки о россиянах. В итоге он извинился перед теми, кого мог обидеть.

Подробности скандала он рассказал в интервью Дмитрию Гордону, пишет его издание "Гордон". Шутку комик произнес еще в марте.

Тогда Мирзализаде во время выступления на одном из YouTube-шоу рассуждал о сложностях аренды жилья в России. Он вспомнил, как вместе с братом снимал квартиру после того, как в ней жили россияне. Там они обнаружили матрац, измазанный калом.

Комик пошутил: "Видимо, русские обмазываются гов**м и ложатся спать".

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Сразу же ему в соцсетях начали писать угрозы.

"Ходи и оборачивайся", нелицеприятные слова по поводу происхождения… Понимаете, люди требовали у меня извинений за ксенофобию – они посчитали это ксенофобией, – при этом они писали мне максимально ксенофобские, шовинистические сообщения", – отметил Мирзализаде.

В итоге комик извинился перед теми, кого шутка могла оскорбить.

"Я, пользуясь случаем, в очередной раз извинюсь перед людьми, которым доставила неудобства эта история. Я больше всего не хотел бы, чтобы она развивалась так активно", – повторил он в интервью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе Россия пожизненно запретила Мирзализаде въезд в страну. Также комик провел 10 суток в камере за шутку о русских.