Слава Каминская озадачила фанатов постом о расставании: я закрываю за собой дверь

Украинская певица Слава Каминская заинтриговала фанатов размышлениями о расставании. Артистка заявила кому-то, что "любит и отпускает", но не пояснила, о ком или о чем речь.

Загадочный пост появился на Instagram-странице звезды. Многие комментаторы начали спрашивать, что произошло, а также в шутку просили вызвать им "пояснительную бригаду".

"Если бы мне хватило слабости продолжать выяснять с тобой отношения, я бы написала многотомное произведение без иллюстраций", – начала свое сообщение Каминская. Из-за этих строк некоторые пользователи сети предположили: певица могла обращаться к своей экс-коллеге, бывшей участнице группы "НеАнгелы" Виктории Смеюхе. Две артистки в последнее время публично ссорились.

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Однако дальше пост Каминской приобрел другой окрас. Кажется, что так она могла бы писать скорее о каком-то мужчине, чем о бывшей коллеге.

"Но я не ухожу дважды, не ухожу, чтобы вернуться, не ухожу, чтобы меня возвращали. Решение уйти – это миллионы (кому я вру, миллиарды) мыслей и сомнений. Я закрываю за собой дверь только когда мне больше нечего сказать в замочную скважину", – поделилась мыслями звезда.

Она подытожила загадочное послание словами: "Я люблю тебя и отпускаю. И желаю себе хорошего нового пути".

В комментариях поклонники начали спрашивать, что произошло. Также подписчики пожелали звезде личного счастья, а некоторые – вспомнили экс-мужа исполнительницы Эдгара Каминского.

"Эдгар (Добби) свободен?" "Печально, что недостойные мужчины попадаются", "Желаю вам женского счастья!" – пишут под постом.

Коротко о звезде:

Слава Каминская – 37-летняя украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы", дизайнер, Instagram-блогер.

27 июня 2012 года вышла замуж за киевского бизнесмена Евгения. Спустя год пара объявила о разводе.

16 июля 2014-го сыграла свадьбу с пластическим хирургом Эдгаром Каминским и взяла его фамилию. 12 декабря того же года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015-го – дочь Лаура. 1 июля 2019-го пара развелась.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Каминская стала объектом критики из-за совместного фото с украинской певицей Ани Лорак, которая живет и выступает в России. Поклонники напомнили артистке, что РФ уже много лет ведет войну против Украины, и предположили, что она хочет повторить судьбу Каролины.