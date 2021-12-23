Дантес вмешался в ссору между "НеАнгелами" и повторил скандальную выходку Смеюхи. Видео

Украинский певец Владимир Дантес отреагировал на скандал между бывшими участницами группы "НеАнгелы" Викторией Смеюхой и Славой Каминской. Артист повторил выходку Вики, после которой и разгорелась публичная ссора,когда певица разрезала торт с изображением коллеги по коллективу. Однако Дантес "перевернул" ситуацию и использовал кондитерское изделие с фотографией самой Смеюхи.

Соответствующий ролик певец опубликовал на своей странице в Instagram. Он разыграл сценку: как будто в кафе кто-то передал ему торт, а он удивился этому. "Это так неожиданно!" – пошутил Вова (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Далее он начал отрезать себе кусочек, причем так, чтобы ножом зацепить голову и шею изображенной на торте звезды.

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В посте Дантес говорил от имени Каминской. Он повторил некоторые ее тезисы, в частности заявив, что ситуация с тортом, созданная Смеюхой, была не смешной, а пошлой.

"Ножом Вика разрезала не меня, она разрезает любовь и уважение всех своих и моих поклонников", – написал певец, как будто выражаясь от имени Славы.

Также он отметил: ему казалось, что "НеАнгелы" – это был "красивый роман, целая музыкальная эпоха, которая должна была закончиться красиво".

"Ну что же, именно так Вика решила в очередной раз, но уже символично, выразить свою благодарность группе, с которой она проработала так много лет и это ее "спасибо" команде, которая так много для нее сделала", – добавил он.

В конце знаменитость посоветовал "уволить пиарщицу", но не уточнил, к кому именно он обращается.

В комментариях Слава отреагировала на шутку. "Вова, ты играешь лучше! Станиславскому стало чуточку легче", – написала она и с иронией попросила поделиться номером кондитера, который сделал торт.

Многие поклонники при этом не поняли, зачем Дантес вмешался в ситуацию, и даже заподозрили, что он выполнял какое-то задание.

Напомним: общественности стало известно о ненависти между участницами группы после видео Смеюхи в Instagram. Вокалистка на камеру разрезала торт с изображением Каминской. Поп-исполнительница заявила, что "теперь свободна" и "каждый день со Славой был похож на ПМС".

Экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха позже призналась, что на протяжении 15 лет в группе ее неоднократно унижали и булили, однако она не могла об этом рассказать. Слава издевалась над ней и даже применяла физическую силу.

Каминская обозвала тупой свою бывшую коллегу. Она фактически подтвердила, что могла ударить певицу, но в этом обвиняет саму Вику.

Коротко о знаменитостях:

Владимир Дантес (настоящая фамилия – Гудков) – 33-летний певец, теле- и радиоведущий. Родом из Харькова. До 2015 года – участник поп-группы "ДиО.фильмы".

Виктория Смеюха (настоящее имя – Екатерина) – 36-летняя экс-солистка популярного украинского коллектива "НеАнгелы". Он распался в марте 2021-го, после 15 лет существования. Родилась в Харькове.

Слава Каминская – 37-летняя украинская певица, дизайнер. Участвовала со Смеюхой в поп-группе "НеАнгелы". Родом из Одессы.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Дантес получил сотрясение мозга средней тяжести после эпатажной вечеринки в честь дня рождения клипмейкера и дизайнера Тани Муиньо. Это произошло уже по окончанию праздника, когда знаменитость пошел ночью в туалет и упал.