Славу Каминскую назвали 'запроданкой' из-за фото с Ани Лорак: в Украине война!

Бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская стала объектом критики из-за совместного фото с украинской певицей Ани Лорак, которая живет и выступает в России. Поклонники напомнили артистке, что РФ уже много лет ведет войну против Украины, и предположили, что она хочет повторить судьбу Каролины.

Каминская выложила на своей странице в Instagram фото в обнимку с Лорак. Звезды позировали в турецком отеле Rixos Premium Belek, после выступления Каролины (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На снимке Слава слегка держала коллегу за плечи, а в подписи к фото поставила хештег "говори, что хочешь". Каминская отметила, что все временно, упоминая при этом политику, взгляды и телевидение.

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"Вы можете #говоричтохочешь, как бы и что не происходило, есть голос СТРАНЫ в НАШЕЙ СТРАНЕ, и мы не ценим то, что имеем! Все временно – политика, взгляды, телевидение! Ани Лорак – артистка! И, видимо, вакуум информационный – это про нас! Я, кстати, пою лучше, чем дерусь", – написала Слава.

Буквально за пару часов кадр лайкнули около 26 тыс. поклонников певицы и написали около 800 комментариев. Но в большинстве из них фолловеры захейтили Каминскую и назвали обеих "запроданками":

"О, началось какая разница, мы артисты – голуби мира. Наша страна – это не временно и война не временно. Должна быть принципиальная позиция".

"Ну, а почему мы должны ценить человека, который во время войны в своей стране выступает в стране-агрессоре на концерте ко дню ОВД России? Ах да ...она просто артистка... СлаваБогу есть хэштег!! Ани Лорак поет пустое г**но... да и человек она такой же, как оказалось снова, спасибо за #говоричтохочешь".

"Все временно, политика, взгляды и т.д. только ребята, которые погибли на фронте защищая нашу страну от "наших братьев", это уже навсегда".

"Запроданка! Что одна, что другая…Стыд!".

Кроме того, некоторые фанаты Славы предположили, что она тоже собралась вслед за Ани Лорак покорять Москву, и, не скрывая отчаяния, попросили ее одуматься.

"О, Слава, вы тоже захотели в Москву? Откуда эта идейность "какаяразница" взялась? Не надо так разочаровывать. Спросите у Лорак, что там тоже можно все потерять, на птицефабриках выступать да и тут все отвернутся".

"Боже, Слава, ну за что?! Вы мне так нравитесь. Охотно общающаяся артистка выступает, роднится с теми людьми, которые унижают прежде всего наших артистов, говоря, что будем ездить еще до них в рваных колготах. Нужно ли оно нам?".

Коротко о знаменитостях:

Ани Лорак (Каролина Куек) – 43-летняя украинская певица, народная артистка, которая проживает и выступает в РФ. Родом она из Черновицкой области. Представляла Украину на конкурсе "Евровидение-2008", где заняла второе место. После аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины продолжила выступать на концертах в РФ, что вызвало критику и акции протеста. У Лорак есть дочь София.

Слава Каминская – 37-летняя украинская певица, дизайнер, экс-участница женской поп-группы "НеАнгелы". Родом из Одессы. Коллектив распался в марте 2021-го, после 15 лет существования.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ани Лорак собралась в тур по Украине. Концерты в трех крупных городах страны запланированы на май текущего года.1