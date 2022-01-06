Славу Каминскую назвали "запроданкой" из-за фото с Ани Лорак: в Украине война!

Obozrevatel
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Славу Каминскую назвали 'запроданкой' из-за фото с Ани Лорак: в Украине война!

Бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская стала объектом критики из-за совместного фото с украинской певицей Ани Лорак, которая живет и выступает в России. Поклонники напомнили артистке, что РФ уже много лет ведет войну против Украины, и предположили, что она хочет повторить судьбу Каролины.

Каминская выложила на своей странице в Instagram фото в обнимку с Лорак. Звезды позировали в турецком отеле Rixos Premium Belek, после выступления Каролины (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На снимке Слава слегка держала коллегу за плечи, а в подписи к фото поставила хештег "говори, что хочешь". Каминская отметила, что все временно, упоминая при этом политику, взгляды и телевидение.

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Фанаты переживают, чтобы Каминская не уехала в Россию.

"Вы можете #говоричтохочешь, как бы и что не происходило, есть голос СТРАНЫ в НАШЕЙ СТРАНЕ, и мы не ценим то, что имеем! Все временно – политика, взгляды, телевидение! Ани Лорак – артистка! И, видимо, вакуум информационный – это про нас! Я, кстати, пою лучше, чем дерусь", – написала Слава.

Буквально за пару часов кадр лайкнули около 26 тыс. поклонников певицы и написали около 800 комментариев. Но в большинстве из них фолловеры захейтили Каминскую и назвали обеих "запроданками":

"О, началось какая разница, мы артисты – голуби мира. Наша страна – это не временно и война не временно. Должна быть принципиальная позиция".

"Ну, а почему мы должны ценить человека, который во время войны в своей стране выступает в стране-агрессоре на концерте ко дню ОВД России? Ах да ...она просто артистка... СлаваБогу есть хэштег!! Ани Лорак поет пустое г**но... да и человек она такой же, как оказалось снова, спасибо за #говоричтохочешь".

"Все временно, политика, взгляды и т.д. только ребята, которые погибли на фронте защищая нашу страну от "наших братьев", это уже навсегда".

"Запроданка! Что одна, что другая…Стыд!".

Поклонники негодуют из-за близости певиц.

Кроме того, некоторые фанаты Славы предположили, что она тоже собралась вслед за Ани Лорак покорять Москву, и, не скрывая отчаяния, попросили ее одуматься.

"О, Слава, вы тоже захотели в Москву? Откуда эта идейность "какаяразница" взялась? Не надо так разочаровывать. Спросите у Лорак, что там тоже можно все потерять, на птицефабриках выступать да и тут все отвернутся".

"Боже, Слава, ну за что?! Вы мне так нравитесь. Охотно общающаяся артистка выступает, роднится с теми людьми, которые унижают прежде всего наших артистов, говоря, что будем ездить еще до них в рваных колготах. Нужно ли оно нам?".

Слава вместе с Ани Лорак отдыхает в Турции.

Коротко о знаменитостях:

  • Ани Лорак (Каролина Куек) – 43-летняя украинская певица, народная артистка, которая проживает и выступает в РФ. Родом она из Черновицкой области. Представляла Украину на конкурсе "Евровидение-2008", где заняла второе место. После аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины продолжила выступать на концертах в РФ, что вызвало критику и акции протеста. У Лорак есть дочь София.

  • Слава Каминская – 37-летняя украинская певица, дизайнер, экс-участница женской поп-группы "НеАнгелы". Родом из Одессы. Коллектив распался в марте 2021-го, после 15 лет существования.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ани Лорак собралась в тур по Украине. Концерты в трех крупных городах страны запланированы на май текущего года.1

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