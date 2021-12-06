Слава из "НеАнгелов" показала нецензурный жест Вике после публичного конфликта: бывших не бывает. Видео

Экс-вокалистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская обратилась к своей коллеге, украинской певице Виктории Смеюхе, с которой у нее развязалась публичная ссора. Артистка показала Вике нецензурный жест.

Соответствующим видео, которое Слава записала для InRating TV, Виктория поделилась на личной странице в Instagram vikanablack в формате сторис. Короткий ролик является фрагментом хит-парада с Каминской в роли ведущей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Последняя отвела для коллеги пятое место и напомнила Смеюхе о совместной работе в группе:

"Виктория, мы "НеАнгелы". Знаете, бывших не бывает, по крайней мере у меня. Даже маленькие скандалы все равно превращаются в дружбу", – заявила Слава.

После таких слов украинская артистка продемонстрировала средний палец экс-участнице "НеАнгелов".

Напомним: публичный скандал разгорелся после видео, опубликованного Смеюхой. Она показала, как разрезала и ела торт с изображением своей экс-коллеги Каминской. При этом поп-исполнительница написала, что "теперь свободна" и "каждый день со Славой был похож на ПМС".

Каминская не смолчала и отреагировала на такой пост Вики в социальной сети. Она заявила, что "это не смешно и пошло".

Сестра Смеюхи вмешалась в скандал и пояснила: на работе Вике в течение нескольких лет приходилось терпеть буллинг и абьюз от Славы.

Обе певицы начали публично обвинять друг друга, а Каминская рассказала: 7 лет назад между ней и Смеюхой произошла потасовка в автобусе, в которой она вырвала экс-коллеге волосы. Слава пояснила драку тем, что ее разозлило поведение певицы.

Коротко о звездах:

Слава Каминская – 37-летняя украинская певица, дизайнер, экс-участница женской поп-группы "НеАнгелы". Родом из Одессы. Коллектив распался в марте 2021-го, после 15 лет существования.

Виктория Смеюха – 35-летняя музыкальная исполнительница, которая ранее работала вместе с Каминской. Родом из Харькова.

Как писал OBOZREVATEL, недавно ведущий реалити-шоу "Холостячка" Григорий Решетник назвал завидных звездных невест, которые, по его мнению, могли бы стать героинями третьего сезона проекта. Среди них прозвучало имя Каминской.