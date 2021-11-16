'НеАнгелы' Вика и Слава устроили публичные разборки с оскорблениями. Фото и видео скандала

Экс-солистки группы "НеАнгелы" устроили публичные выяснения отношений и стали оскорблять друг друга в своих социальных сетях. Певица Виктория Смеюха опубликовала ролик, в котором разрезает торт с изображением своей экс-коллеги, а Слава Каминская в свою очередь отреагировала, заявив, что "это не смешно и пошло".

Публичные разборки певицы устроили на своих личных страницах в Instagram. К слову, Слава и Виктория уже заявляли, что им было сложно работать вместе и из-за этого часто случались конфликты. Однако никто не видел этого до сих пор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Певица Виктория Смеюха опубликовала ролик, в котором показано, как она сидит в ресторане и официант подносит ей торт с изображением ее экс-коллеги Славы Каминской. Виктория сделала вид, будто удивлена и сказала: "Это, что шутка? Такого я не ожидала", после чего принялась разрезать торт.

Видео дня

Она добавила, что ставит точку в истории группы "НеАнгелы", разрезала торт и принялась его кушать.

"Ну что дорогие мои, на этой сладкой ноте мы завершаем историю легендарной группы НеАнгелы", – сказала Виктория.

Свой пост она подписала так: "Оказывается, слава не такая уж и горькая, как мне казалось 15 лет, она – приторно-сладкая. Я – VICTORIA, победа, самодостаточная артистка, у которой началась новая история. Да, даже если кто-то пока не в силах отпустить эту историю", – написала Смеюха.

Также она призвала поклонников спеть несколько строчек из популярной песни певицы Славы Каминской "Слава Богу".

"А теперь – хором! Слава Богу, я теперь свободна. Бес попутал меня с тобой, походу. Слава Богу, ты теперь в ЧС. Ведь каждый день с тобой был похож на ПМС", – подытожила Виктория.

В свою очередь, экс-солистка "НеАнгелов" Слава Каминская не стала молчать и отреагировала на поведение своей бывшей коллеги. В комментариях у Виктории она написала: "Неожиданно, но ты достойна лучшего".

Вскоре Слава опубликовала пост, в котором высказала свою позицию.

"Мне казалось, что история группы была красивым романом. Целая музыкальная эпоха, которая должна была закончиться красиво. Я очень люблю юмор, и он совершенно разный, но это, как минимум, не смешно. Это пошло. Ножом Вика разрезала не меня, она разрезает любовь и уважение всех своих и моих поклонников", – заявила Слава.

Она добавила, что Виктория Смеюха так выразила свою благодарность группе и ее команде.

"Это ее "спасибо" команде, которая так много для нее сделала. Уволь пиарщицу. Хайпа навела, но в плюс ли он?", – написала Каминская.

Спустя некоторое время певица выложила еще одно заявление. Она призналась, что сделала ошибку и поддалась эмоциям.

"Я всегда делаю одну и ту же ошибку. Пиарщица конечно молодец (не моя, ибо моя богиня). Нужно отдать должное им обеим. Моя просто промолчала, но наругала меня за мою слабость, а работник другого предприятия не покладая рук и репутации борол и поборол всех", – написала Слава.

Также она заявила, что совсем скоро выйдет ее новый альбом, а в случае если у Виктории Смеюхи также выйдет музыкальная работа, то она поддержит ее.

"Есть догадки, что сладкоежка что-то выпустит. Поддержу. От чистого сердца или уже желудка. Тортом. Кондитер пусть застрелится. Можно было торт побогаче? За 15 лет разве я не заслужила кренделя эти не лепить рядом с моим святым ликом?", – подытожила Каминская.

Коротко о группе:

"НеАнгелы" – украинская поп-группа, которую основал продюсер Юрий Никитин в 2006 году. Ее солистками были Виктория Смеюха и Слава Каминская. Коллектив распался в марте 2021 года, после 15 лет существования. Самые известные хиты группы – "Роман", "Юра, прости", "Сердце", "Разорвал", "Знаешь", "Прощай", "Твоя", "Сережа" и другие.

Коротко о знаменитостях:

Слава Каминская – 37-летняя украинская певица, дизайнер и блогер. Родилась в Одессе. Была замужем дважды – первый супруг был бизнесмен Евгений, а второй пластический хирург Эдгар Каминский. Артистка воспитывает сына и дочь.

Виктория Смеюха – 35-летняя музыкальная исполнительница. Родом из Харькова. Личную жизнь всячески скрывает от публики, поскольку было болезненное расставание на глазах у поклонников. Тогда ее экс-возлюбленным изменил ей практически перед свадьбой. Сейчас сердце Виктории занято, однако кем – неизвестно.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Виктория Смеюха рассказывала, что однажды ее бывшая коллега Слава Каминская "потаскала ее за волосы". По словам артистки, конфликт произошел из-за того, что она опоздала на мероприятие.

Также OBOZREVATEL писал о том, что Слава Каминская думала о воссоединении "НеАнгелов".