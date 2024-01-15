'Сколько еще ракет должно прилететь?!' Злата Огневич забила тревогу из-за каждой второй песни на русском в музыкальных трендах Украины

Украинская певица Злата Огневич сильно возмутилась по поводу огромного количества российских песен в украинских трендах YouTube. К концу второго года полномасштабной террористической войны граждане все еще поддерживают страну-агрессора и пополняют ее бюджет, который будет использоваться на ракеты для украинских городов.

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В своем Instagram-сообщении Злата Огневич отметила, что половина музыкальных трендов Украины – русские песни. Среди них: MORGENSHTERN, Miagy & Эндшпиль, Ласковый май и даже лучший "патриот русского мира" SHAMAN.

"Это не укладывается в голове! Половина украинских музыкальных трендов на YouTube – это российский контент. Это когда каждый день Украина утопает в крови и теряет самых лучших людей", – написала певица.

"Сколько еще должно прилететь ракет, чтобы мы поняли, что вы ж и помогаете врагу. Вы разрушаете нашу культуру своими руками. Вы платите им средства, чтобы они нас убивали!!!" – эмоционально выразилась Огневич.

В частности, певица решила более подробно объяснить истинную сущность популярных российских певцов, которые в украинском YouTube не должны фигурировать. Например, Моргенштерн, как "хороший русский", убежал за границу и боится возвращаться на родину, Ласковый Май – упоминание о "счастливой жизни в Советском Союзе", Ярослав Сумышевский развлекал россиян в Крыму, а SHAMAN – доверенное лицо Владимира Путина и "самый искренний патриот".

К сожалению, из топ-10 трендов YouTube российские песни исчезали только один раз – в октябре 2023 года. Тогда самую большую популярность получил ремикс на трек "Найди меня" таинственной Клавдии Петровны. Сейчас ее прослушали более 5,6 миллиона раз.

Украинские исполнители до сих пор не сторонятся писать русскоязычные песни, вероятно, чтобы охватить аудиторию страны-агрессора и заработать как можно больше денег. Так, 10 место занял киевский рэпер KRBK с треком "Передвигался не спеша", который за три недели собрал 850 тысяч прослушиваний только в YouTube. Что интересно, у певца свой мерч, который с августа 2023 года начал использовать только украинский язык в брендировании.

Во время российских обстрелов в новогоднюю ночь украинцы больше всего слушали рекламную песню "День Х" для букмекерской компании от Моргенштерна. Через две недели трек передвинулся на 5 место, в то время как вообще должен был исчезнуть с украинского инфопространства.

В настоящее время рейтинг возглавила песня alyona alyona и Jerry Heil "Teresa & Maria", которую певицы написали для Евровидения-2024. За три дня она набрала 154 тысяч прослушиваний. Можно предположить, что украинцы уже выбрали своего фаворита песенного конкурса.

В частности, певец Melovin, который будет соревноваться за участие представлять Украину миру, также попал в чарт с конкурсной песней "Dreamer", набрав в 2,5 раза меньше прослушиваний – 61 тысячу за тот же период и заняв 25 место.

Чтобы избавиться от российского контента в своем инфопространстве медиаэксперты создали пошаговую инструкцию, которая заблокирует нежелательные публикации и сайты. В поисковике Google достаточно изменить язык и использовать специальную комбинацию, которая скроет русское содержимое, а вот с YouTube будет несколько труднее – нужно перенастраивать алгоритмы собственноручно.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство цифровой трансформации Украины планирует ввести запрет на российский контент в украиноязычном YouTube.

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