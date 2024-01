Евровидение-2024. Букмекеры обновили ставки на победителя: на каком месте Украина

Обновились ставки букмекеров по поводу победителя международного песенного конкурса Евровидение-2024. Лидирует в настоящее время занимает Великобритания, которая в последние пол месяца занимает то первую, то вторую позиции. Ее будет представлять Олли Александр, но пока неизвестно с какой песней. Украина не отстает, ведь попала в пятерку лучших.

Через Британию наша страна уступила свое 2 место, и заняла третье. Но все же стабильно удерживает свою позицию в топ-5. В конце декабря Израиль передвинулся на место Украины: с первой до второй строчки. Других масштабных изменений букмекерская таблица не претерпела.

Украина конкурирует с Великобританией, Израилем, Италией и Швецией. На большинство из этих стран чаще всего букмекеры делают самые большие ставки в последние несколько лет. Стоит отметить, песни, с которыми певцы будут бороться за возможность провести следующий конкурс у себя в стране, еще не объявлены.

Украина будет выбирать своего представителя 3 февраля во время финала нацотбора Евровидения-2024. Объявлены все участники, которые будут соревноваться за эту возможность. Последнюю, одиннадцатую полуфиналистку выбирали украинцы в приложении "Дія". Ею стала ANKA с песней "Палала".

В нацотборе бороться за победу также будут и певцы, ранее участвовавшие в Евровидении. Jerry Hail в 2023 году заняла 2 место в финале нацотбора с песней "When God shut the door", а в 2020 году в финале в Украине получила последнее место из "#Vegan". Певица ранее заявляла, что больше не планирует участвовать в песенном конкурсе, но все же в этом году она снова находится в списках участников, но уже не сама, а с поп-репером alyona alyona.

Певец Melovin также в третий раз будет выступать в Евровидении. Еще в 2017 он остался в финале нацотбора с песней "Wonder". В следующем году он получил 17 место, представляя Украину с "Under the ladder". И вот, в списках нацотбора Евровидения-2024 снова появилось его имя.

Песня, которую будет петь Melovin, еще неизвестна, но в своем Instagram певец опубликовал обложку к синглу. На ней изображен сам исполнитель с крашеными белыми волосами. Поклонники в комментариях предположили, что цвет является отсылкой к прошлому его участию в песенном конкурсе.

Также стало известно, как будет выглядеть сцена Евровидения-2024 на арене Мальмё, Швеция. Дизайнеры решили создать что-то новое и революционное, и им это удалось, ведь исполнительный продюсер Эбба Адиельссон была поражена и утвердила, что никогда еще такого не видела.

Ранее OBOZ.UA писал, что вокалистка Юлия Витранюк будет соревноваться за право представлять Молдову, ведь в украинский нацотбор она не попала.

