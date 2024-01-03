Россия уничтожает Украину, а украинцы слушают Моргенштерна. 10 самых популярных песен на YouTube на втором году войны

Новый 2024 год украинцы начали с популяризации российской музыки. Топчарт YouTube неожиданно возглавил трек "иноагента" Моргенштерна, мечтающего вернуться на родину и творить для россиян. Самое абсурдное то, что слушатели потребляют даже не посредственный контент, а рекламную песню, которую рэпер написал для российской букмекерской компании.

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Она вышла 5 дней назад, 28 декабря, за день до самого масштабного обстрела Украины, унесшего жизни десятков людей, и за четыре дня до другой коварной, ночной воздушной атаки. Вероятно, какая-то часть граждан Украины пережидала опасность под этот саундтрек. OBOZ.UA решил показать, что еще слушают украинцы во втором году полномасштабной войны.

Второе место в рейтинге по состоянию на 3 января занимает теплая рождественская композиция трех украинских певиц alyona alyona, KOLA и Jerry Heil под названием "Щедра ніч". Звезды вспомнили, как в прошлом году из-за обстрелов украинцы праздновали в условиях отключении электроэнергии.

На третьей позиции разместился русскоязычный трек "Передвигался не спеша" киевлянина KRBK (Коробок), которого считают представителем столичного андеграунда.

Четвертое место в рейтинге украинцы отдали молодой певице Анне Тринчер и ее треку "Колоски". Не так давно он возглавлял топ, но сейчас уступил другим трекам.

На пятой и шестой строчке оказался один и тот же хит группы Kalush Orchestra "Це любов". Его опубликовали на разных каналах с клипом и без, поэтому украинцы подняли в топ оба видео.

Седьмое место заняла украиноязычная адаптация легендарного хита "Снег" Ирины Билык. Украинизированная композиция стала подарком исполнительницы для украинцев, которые хотят слушать чувственную песню на родном языке.

Далее в списке задержался трек Jerry Heil "Маланка", собравший более 560 тысяч просмотров, а за ним разместился нежный хит нового популярного артиста SHUMEI "Родимка" о любви.

Замкнула десятку лидеров певица Domiy (Мария Доганюк) с песней "Нагадай". За несколько недель она собрала почти 600 тысяч просмотров на платформе.

Ранее OBOZ.UA писал, что второе место в топе недавно занимало российское трио во главе Егором Кридом. Песня "Таро" почему очень понравилась украинцам.

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