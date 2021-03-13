Бунтарки Меган Маркл и принцесса Диана: самые громкие скандалы при дворе

Многие сравнивают Меган Маркл с принцессой Дианой, поскольку ни та, ни другая не боялись нарушать королевские правила и делали это с первых дней появления во дворце.

Как и Меган, Леди Ди никогда не была скрытной и всегда поступала так, как велит сердце. Но она наделала в жизни немало серьезных ошибок, которые в итоге имели трагические последствия для нее самой. OBOZREVATEL решил вспомнить, какие традиции и запреты королевской семьи нарушала принцесса Уэльская.

Стеснительная девушка, дважды провалившая выпускные экзамены в школе и едва вытянувшая один семестр в колледже, бралась за любую работу, но нигде надолго не задерживалась. Диана Спенсер убирала за деньги у старшей сестры и знакомых, работала няней у экспатов из США, помощницей учителя в английской школе и помощницей воспитателя в детском саду. И это в то время, когда она уже официально встречалась с принцем Уэльским. Так, Диана стала первой королевской невесткой, у которой до помолвки была оплачиваемая работа.

Стоит отметить, что Меган Маркл до свадьбы с принцем Гарри вообще была известной актрисой и зарабатывала большие гонорары в шоу-бизнесе.

Многочисленные воспоминания о Диане и ее собственные признания говорят о том, что у принцессы был сложный характер. Она ревновала мужа к бывшей любовнице уже будучи беременной. Так, чтобы привлечь его внимание и почувствовать заботу, она специально бросилась с лестницы на четвертом месяце. Все закончилось благополучно, а напуганный Чарльз весь остаток беременности Дианы сдувал с нее пылинки.

Как известно, Меган Маркл также не раз попадала в скандалы, потому что не могла сдержать свои эмоции и своенравный характер. К примеру, отказалась от королевских акушеров, не появилась на публике с новорожденным младенцем и запретила прессе появляться на крещении сына.

В королевской семье запрещено матерям выбирать имена своих детей. Но материнство для юной принцессы Дианы оказалось первостепенным, поэтому она, отбросив все условности, настояла на том, чтобы ее сыновей звали по ее желанию. И это несмотря на то, что Чарльз хотел назвать наследников Артуром и Альбертом. По мнению принцессы, выбор отца мальчиков был слишком старомодным.

Тут стоит напомнить о любопытной истории, связанной с именем сына Меган Маркл и принца Гарри. Таблоиды писали, что герцогиня назвала ребенка в честь любимого домашнего животного – кота Арчи. Этот питомец был всем для маленькой Меган, однако он умер от ожирения, что стало большой травмой для девочки.

В королевской семье так положено, чтобы между ее членами и обслуживающим персоналом был барьер, а отношения регламентировались строгими правилами. Эти правила изменились с появлением в Букингемском дворце принцессы Уэльской. Леди Ди общалась с прислугой на равных и даже обедала с обслуживающим персоналом за общим столом, что было немыслимым для остальных представителей королевской династии.

В свою очередь, отношения Маркл с королевскими придворными не заладились с самого начала. Помощники не раз заявляли, что Маркл была просто невыносима и плохо относилась к ним.

Для выходов в свет принцесса Диана часто выбирала наряды от-кутюр, что уже было весьма смелым в то время. И вместо того, чтобы выбирать более консервативные марки, леди Ди смело выгуливала платья с открытыми плечами и спиной, экстремальное мини и глубокое декольте, нарушая все писаные и неписаные правила монархии. Кроме того, принцесса Диана также почти никогда не носила перчатки и шляпки. По ее убеждениям, эти аксессуары мешали общению с другими людьми. К примеру, в шляпе неудобно было обнимать детей.

Дресс-код Меган Маркл также далек от королевского протокола. Она не раз была замечена без обязательных колготок, в платьях недопустимой длины, на высоких шпильках, без шляпок и с яркими ногтями на официальных мероприятиях.

24 ноября 1995 года Диана дала интервью телеканалу BBC. За час беседы с ведущим программы "Панорама" Мартином Бэширом принцесса успела рассказать о проблемах, с которыми она сталкивалась на протяжении 15 лет брака с Чарльзом. Так, она призналась в булимии, попытках суицида и своих же изменах мужу.

Такой же эффект взорвавшейся бомбы произвело на мир и интервью Меган Маркл Опре Уинфри.

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