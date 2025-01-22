Певица Лолита Милявская, которая родилась на Закарпатье, однако предала Родину и уехала зарабатывать кровавые рубли в РФ, где уже успела оскандалиться, потеряла работу на одном из российских шоу. 61-летняя артистка исполняла роль ведущей музыкального проекта "Суперстар", однако ее заменили на Наташу Королеву, которая замалчивает кровавую войну и активно участвует в пропагандистских мероприятиях.

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В течение длительного времени жена путиниста Тарзана сидела в кресле судей шоу, однако теперь будет иметь несколько иные обязанности. Как отмечают росмедиа, соответствующую информацию сообщила в своих соцсетях Валерия Кудрявцева.

"Вот посмотрите – Королева прекрасна стоит. Скоро. Будет круто, уверяю вас", – высказалась российская ведущая о новом сезоне проекта без уроженки Закарпатья.

Напомним, что первые проблемы с работой в РФ у Лолиты Милявской возникли еще в 2023 году. Тогда она попала в громкий скандал, ведь появилась на позорной "голой" вечеринке Анастасии Ивлеевой, куда было приглашено немало топ-пропагандистов и путинистов. На мероприятии предательница показалась в полупрозрачном белом костюме, на который одела черный кружевной пояс для чулок. Она продемонстрировала неадекватное поведение, ведь начала лазить на четвереньках со стаканом алкоголя в руках и экспрессивно танцевать.

Такая деятельность Лолиты Милявской отнюдь не понравилась россиянам. Они стали массово сдавать билеты на концерты запроданки, а организаторы мероприятий отказывались иметь с ней дело.

После "отмены" в РФ исполнительница уже смирилась с тем, что ей может понадобиться привыкать к роли "домохозяйки и пенсионерки". В своих соцсетях она говорила: "Все от Бога. Я так давно не убирала квартиру, что она написала в Небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я пенсионерка и привыкаю быть домохозяйкой. А еще скоро весна, кусты нужно подрезать".

Впоследствии Милявская захотела улучшить свою репутацию, заявив, что решила восстановить храм в оккупированном украинском городе, который она обозвала "новой территорией России". Более того, запроданка перечислила все "хорошие" поступки для жителей РФ, среди которых: выступления в Крыму, оплаченные операции, поездки в госпитали к оккупантам и закупка телевизоров в палаты.

Однако и это не стерло из памяти россиян инцидент с "голой вечеринкой", поэтому они продолжают срывать выступления предательницы. Активисты добились отмены концерта Милявской в Раменске.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что изменница Лолита пожаловалась на проблемы в России и обратилась к обидчикам.

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