Певица-предательница Лолита Милявская, которая родилась на Закарпатье, однако продалась за кровавые рубли и строит карьеру в РФ, в который раз жалуется на проблемы с концертами в стране-агрессоре. По словам путинистки, ее выступления постоянно пытаются сорвать представители организации "русская община", которые часто отправляют сообщения с угрозами.

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В своих соцсетях 61-летняя запроданка обратилась к обидчикам и пригрозила им уголовной ответственностью. Она также порекомендовала членам союза заниматься своими делами, а не "гоняться за старухой".

"Я увидела в сети методические рекомендации, которые распространяют ребята из "русской общины". Ну я уже часть городов прошла, ваши люди были у меня на концертах и сказали: "Прекрасные выступления". Что с вами произошло в других городах? Эти методички очень странные, будто их кто-то проплатил. Вам некуда деньги тратить? Мне есть куда", – сказала предательница.

Милявская решила похвастаться своей "благотворительной деятельностью", ведь якобы тратит средства на помощь нуждающимся. Кроме того, запроданка отметила: не понимает, почему члены организации продолжают бегать за одной "старухой".

"Оставьте меня в покое. Концерты все равно состоятся. И прекратите угрожать мне и зрителям, потому что это уже в уголовном поле. Я все храню и обязательно передам в следственный комитет", – обратилась к обидчикам путинистка.

Напомним, ранее Лолита Милявская уже жаловалась на проблемы с выступлениями в России. В феврале 2024 певица-предательница сообщила, что ее концерт в Ярославле хотели сорвать. По словам путинистки, когда она приехала на место, где было запланировано проведение мероприятия, увидела 50 мужчин, организовавших "акцию протеста".

Тогда артистка отмечала, что против ее шоу выступали члены "русской общины", которые якобы публикую нечистые финансовые отчеты, наживаясь на других. Она даже пригрозила участникам организации, что будет писать на них доносы.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Лолите, которая насмехалась над санкциями, прилетел удар, откуда не ожидала.

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