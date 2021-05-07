Оскандалившаяся из-за Басты студентка оказалась дочерью судьи и бывшего офицера СБУ – СМИ

Студентка КНУ имени Тараса Шевченко Анастасия, которая встала на защиту российского рэпера Басты и заявила, что Украине не удастся вернуть оккупированный Крым, якобы оказалась дочерью судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой.

Такой информацией поделился активист Михаил Жернаков на личной странице в Facebook. Также согласно декларации Константиновой, которая находится в открытом доступе, у нее действительно есть дочь по имени Анастасия. Об этом говорится в разделе "информация о членах семьи субъекта декларирования" (чтобы просмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

К слову, по словам Жернакова, сама Анастасия, которая поддерживает аннексию Крыма, скорее всего тоже станет судьей. Девушка учится на 3 курсе юридического факультета.

Экс-лидер "Правого Сектора" в Одессе Сергей Стерненко также отреагировал на скандал с предполагаемой дочерью судьи Печерского райсуда, опубликовав видео на личном YouTube-канале. Он заявил, что высказывания девушка "могут потянуть на статью", ведь она фактически выступила против территориальной целостности Украины, когда сказала, что Крым не наш.

"Она считает, что Крым – это не Украина, но при этом живет в Киеве, ходит в КНУ имени Тараса Шевченко и нормально себя чувствует именно в Украине", – заявил Стерненко.

Активист также отметил, что по его информации, Анастасия якобы является не только дочерью судьи, но и бывшего офицера СБУ Анатолия Тарасюка, который сейчас работает в ГБР и занимается расследованием дел Майдана.

Напомним, что Басте запретили въезд в Украину в 2017 году сроком на три года, после того, как он посещал с концертами оккупированный Россией Крым.

Уже в сентябре 2020 года Минкульт исключил Вакуленко из списка лиц, которым запрещен въезд в Украину. Тогда отмечалось, что это произошло по представлению Службы безопасности Украины.

Также ранее стало известно, что рэпер Баста планировал провести концерт в Киеве, который должен состояться летом 2021 года.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, охранники российского рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко), который находится в Киеве, пыталась избить украинца, который спросил у певца о посещении им оккупированного Россией Крыма.