Скандальная участница 'Супермамы' шокировала информацией, что оккупанты сделали с телом ее брата, воевавшего за Россию

Скандальная участница 7-го сезона проекта "Супермама" Лариса Лесневская рассказала о деталях смерти своего брата Руслана, воевавшего на стороне так называемой ЛНР против Украины. Как ранее призналась героиня, летом 2016 года родственника застрелил русский наемник.

По словам Лесневской, после убийства Руслана тело мужчины не один день возили в машине. Шокирующими подробностями участница "Супермамы" поделилась с блогером Богданом Беспаловым в рамках сотрудничества с OBOZ.UA.

Героиня отметила, что занимался этим далеко не один человек – члены "группировки" были как из Донецка, так и из России. Когда брата Ларисы расстреляли, то отвезли его труп в лес и переодели в гражданскую одежду. Лесневская говорит, что злоумышленники хотели выставить все так, будто Руслан вообще не воевал: его друг даже украл документы, подтверждающие службу.

"Его возили на переднем сиденье в машине, то туда, то сюда", – рассказывает героиня о брате и отмечает, что это происходило примерно пять дней. Впоследствии тело передали родственникам, однако "вояки" опасались, что их тоже за это расстреляют. Лариса уехала на похороны к брату в 2016 году, но на тот момент уже существовала "граница". Из-за того, что Лесневская переехала в Киев, ее подробно допрашивали.

Полное интервью с Ларисой Лесневской смотрите в четверг, 25 апреля.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о судьбе Лесневской: брат убил отца и пошел воевать против Украины. Подробности – в нашем материале.

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