Участница 'Супермамы', брат которой воевал против Украины, оправдалась за сепаратизм и объяснила, как и почему приехала в Киев

Участница 7-го сезона проекта " Супермама " на телеканале СТБ Лариса Лесневская прокомментировала скандал вокруг выпуска с ее участием. В эпизоде она рассказала о своем брате, который в 2016 году воевал на стороне так называемой ЛНР против Украины.

Пользователи обнаружили старые посты Лесневской в российской соцсети "Вконтакте", датированные 2014-2016 годами, где она активно поддерживает сепаратистов. Своей историей участница поделилась в шоу, однако новые детали она раскрыла в Instagram.

В 11-м эпизоде 7-го сезона "Супермамы" Ларису представили как "маму без правил". В конце серии она рассказывает гостям шокирующие факты из своей биографии.

Зрители программы узнают, что Лесневская родилась в небольшой деревне Луганской области. Детство женщины было сложным, ведь отец жестоко избивал мать и брата Руслана.

Когда брату исполнилось 15 лет, он убил папу. "Я его совсем не осуждаю, и я ему благодарна за то, что он это сделал, – говорит Лариса. – Иначе отец убил бы нашу маму. Мама с братом решили это скрыть. И они его зарыли у нас в огороде". По словам женщины, вся деревня "выдохнула" и никто не искал пропавшего мужчину.

Впоследствии семья переехала в город Ровеньки Луганской области. Когда Ларисе исполнилось 15 лет, у матери случился инсульт – дети остались сиротами.

Лесневская рассказывает, что переехала в Киев в 2014 году после того, как ее город оккупировали россияне. "Не хотела жить под флагом другой страны, – объясняет она. – Мой брат остался в родном городе. Спустя время я узнала, что его заставили идти на войну против Украины".

По словам Ларисы, всех мужчин мобилизовали в армию, несмотря на их взгляды и желания. На Руслана "давили по поводу того, что сестра уехала в Киев". "Чтобы ему и его семье не угрожали, я была вынуждена хоть что-нибудь запостить", – говорится в сообщении.

Однако впоследствии Лесневской сообщили о том, что ее брат был убит. "Он жил в одном доме с русским наемником. За несколько часов до смерти Руслан отдал свои документы и попросил передать их жене", – рассказывает она, добавляя, что родственник решил поговорить с наемником, чтобы уйти из войска.

"В ответ русский взял оружие и начал стрелять Руслану по ногам", – рассказывает Лариса. Она пишет, что наемник не хотел убивать брата, а думал просто покалечить его. "Последняя пуля попала в легкие, потому что Руслан не смог устоять и упал", – завершила историю она, заметив, что злоумышленник не понес наказание – его отправили в РФ.

Лариса отметила, что ненавидит русский народ и никогда не вернется домой, пока там не будет украинского флага.

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