Скандал с песнями на русском. Верка Сердючка отменила выступление на АTLAS UNITED 2024 и объяснила, почему еще не украинизировала программу

Украинский шоумен Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, отменил свое выступление на фестивале ATLAS UNITED 2024. Причиной стали трудности в подготовке украинизированной программы.

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Команда Данилко планировала представить обновленный репертуар, однако из-за отсутствия некоторых музыкантов в Украине репетиции не состоялись. Об этом объявили в соцсетях музыкального мероприятия.

"Для ATLAS UNITED 2024 VERKA SERDUCHKA с бэндом готовили эксклюзивную украиноязычную программу ATLAS SPECIAL. Однако из-за отсутствия ключевых музыкантов и ситуации в стране команда не имеет возможности провести полноценные репетиции, а значит – на должном уровне подготовить программу", – говорится в заявлении.

Организаторы выразили надежду, что уже в следующий раз Данилко представит украинизированный репертуар и встретится со слушателями на фестивале.

Напомним, перевести старые хиты певца фактически вынудили, резко раскритиковав его концерт в Osocor Residence в мае, где артист пел на русском языке.

Сердючка до сих пор остается одной из немногих украинских знаменитостей, которые не отказались от исполнения старых треков и не перевели их на украинский язык.

После скандала певец частично перевел свою легендарную "Гуляночку". На свадьбе артист исполнил композицию с измененным текстом.

Ранее OBOZ.UA писал, что языковой омбудсмен объяснил, накажут ли Верку Сердючку за исполнение русскоязычных песен в разгар войны.

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