'Тригернуло': Сердючка возмутила зрителей исполнением российских хитов и спела Teresa & Maria

Накануне в Osocor Residence, Киев, прошел масштабный концерт Андрея Данилко в амплуа Верки Сердючки. Артист спел не только свои старые хиты, но и удивил кавером на трек Teresa & Maria, который принес Украине "бронзу" на Евровидении в этом году.

Однако не всем понравилось шоу звезды. Бессменная ведущая Евровидения Анна Тульева, которая была на концерте, уехала домой, потому что не хотела слушать русскоязычные песни. Об этом журналистка рассказала в Instagram.

Ее с друзьями русскоязычный репертуар Сердючки огорчил, а не вызывал ностальгических ощущений. С тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение, артисты в большинстве своем переводят свои песни или игнорируют старые хиты на русском языке.

Однако это не касается Данилко. Он продолжает выступать со старыми хитами, за что периодически страдает от хейта. Следует добавить, что украиноязычные композиции также включили в программу.

"Все было хорошо, но есть одно "но". Верка начала петь старые русские песни, и нас триггернуло. Мы решили поехать домой. Веру любим и уважаем, но это дело каждого", – написала Анна Тульева.

Похожие комментарии можно найти в TikTok под видео с концерта от 17 мая.

Со сцены певец также обратился к представительницам Украины на Евровидении в этом году – Jerry Heil и alyona alyona.

"Девочки, вы молодцы. Эти аплодисменты для вас", – сказал Данилко, который тоже приложил усилия к выбору артисток на Нацотборе, ведь был судьей.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сети вспомнили видео с 2000-х, как Верка Сердючка шутила над путинистом Буйновым.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!