Языковой омбудсмен объяснил, накажут ли Верку Сердючку за русскоязычные песни: есть одно 'но'

После выступления Верки Сердючки в Киеве с русскоязычными хитами и последующим возмущением украинцев общество заинтересовалось, понесет ли Андрей Данилко наказание за нарушение языковых прав. Поэтому языковой омбудсмен Тарас Кремень объяснил, что причин для покаяния вины на самом деле нет, ведь все было законно, однако он надеется, что огласка этого события спровоцирует интенсивное распространение украинского.

Во время концерта 17 мая в Osocor Residence Андрей Данилко спел среди новых украиноязычных хитов, свои старые русскоязычные, под которые и по сей день "скачут" россияне. Подобное зрелище разозлило многих украинцев, ведь пока артисты переводят свои русские хиты на государственный язык, Верка Сердючка решила не запариваться и распространять эту культуру в массы под предлогом ностальгии. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень объяснил "Телеграфу", что выступление артиста было вполне законным, но по этическим вопросам лучше избегать подобного.

"Если это песня авторского исполнения, если этот певец не запрещен, если он является гражданином Украины и это [песня] есть в официальном репертуаре, то – не запрещено", – сообщил Тарас Кремень.

Публика во время концерта услышала композиции "Все будет хорошо", "Я не поняла" и "Дольче Габбана". Как рассказывала ведущая Евровидение Анна Тульева, которая была в то время на концерте, она уехала домой, потому что не хотела слушать русскоязычные песни. Впоследствии и в сети началась дискуссия по нравственности подобных демонстраций во время войны.

"По этическим соображениям у зрителей, которые были на концерте, это вызвало вопрос. На перспективу могут возникать жалобы от граждан о нарушении их языковых прав. Мы категорически поддерживаем инициативы отечественных исполнителей, которые перешли на украинский язык и перевели свои песни. Таких примеров сотни. Будем надеяться, что этот концерт станет не только предметом обсуждений, но и очередной волной украинизации в сфере культуры", – продолжил омбудсмен.

Стоит отметить, что Тарас Кремень не планирует это дело оставить в покое из-за нескольких официальных жалоб от граждан. Поэтому соответствующий орган должен обратиться к организаторам скандального концерта и Министерства культуры по разъяснению ситуации и созданию новых проектов по распространению украинского языка.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Данилко довольно быстро исправился после общественного осуждения и уже во время следующего концерта, который состоялся через четыре дня, спел украинизированный припев легендарной "Гуляночки".

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