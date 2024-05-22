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Скандал дал результат. Верка Сердючка перепела свой известный хит на украинском языке

Катерина Малай
Люди
1 минута
3,0 т.
Скандал дал результат. Верка Сердючка перепела свой известный хит на украинском языке

Украинский шоумен Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, прислушался к мнению слушателей и частично перевел свою легендарную "Гуляночку". На свадьбе артист исполнил композицию с измененным текстом, однако пока украинизировали только припев.

Избранница украинского актера Тараса Цымбалюка, основательница одного из киевских рыбных ресторанов и бренда одежды GOT'S LABEL Светлана Готочкина в Instagram показала часть празднования.

На видео Сердючка с командой исполняет украиноязычный репертуар с флагом Украины и поздравляет новоиспеченных супругов.

Это произошло через несколько дней после скандала вокруг выступления Данилко в Osocor Residence, где на многотысячную аудиторию звучали русскоязычные хиты Седючки. Концерт получил огласку в СМИ и среди небезразличных украинцев.

Скандал дал результат. Верка Сердючка перепела свой известный хит на украинском языке

Поскольку почти все звезды украинской сцены отказались от исполнения старых песен или перевели их, шоу Сердючки возмутило многих юзеров и даже тех, кто был на концерте.

Сам артист скандал не комментировал. Пока неизвестно, будет ли переведена вся "Гуляночка" и изменит ли свои убеждения по поводу старых хитов Андрей Данилко.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сети вспомнили видео с 2000-х, как Верка Сердючка шутила над путинистом Буйновым.

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