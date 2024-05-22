Скандал дал результат. Верка Сердючка перепела свой известный хит на украинском языке

Украинский шоумен Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, прислушался к мнению слушателей и частично перевел свою легендарную "Гуляночку". На свадьбе артист исполнил композицию с измененным текстом, однако пока украинизировали только припев.

Избранница украинского актера Тараса Цымбалюка, основательница одного из киевских рыбных ресторанов и бренда одежды GOT'S LABEL Светлана Готочкина в Instagram показала часть празднования.

На видео Сердючка с командой исполняет украиноязычный репертуар с флагом Украины и поздравляет новоиспеченных супругов.

Это произошло через несколько дней после скандала вокруг выступления Данилко в Osocor Residence, где на многотысячную аудиторию звучали русскоязычные хиты Седючки. Концерт получил огласку в СМИ и среди небезразличных украинцев.

Поскольку почти все звезды украинской сцены отказались от исполнения старых песен или перевели их, шоу Сердючки возмутило многих юзеров и даже тех, кто был на концерте.

Сам артист скандал не комментировал. Пока неизвестно, будет ли переведена вся "Гуляночка" и изменит ли свои убеждения по поводу старых хитов Андрей Данилко.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сети вспомнили видео с 2000-х, как Верка Сердючка шутила над путинистом Буйновым.

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